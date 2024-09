SERVIÇOS

Ônibus voltam a circular em Valéria; aulas seguem suspensas

Após três dias, os ônibus voltaram a rodar na região de Valéria. O atendimento foi retomada no final da manhã desta quinta-feira (19), incluindo as áreas da Lagoa da Paixão e Morada da Lagoa.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que as aulas seguem suspensas em duas escolas devido à sensação de insegurança no bairro. As escolas municipais Nossa Senhora Aparecida e São Francisco de Assis estão com as atividades suspensas para 1.335 alunos.