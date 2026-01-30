Passarela para ambulantes no Carnaval é vistoriada pelo Ministério Público

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15:01
A passarela destinada aos ambulantes da região da Barra, durante o Carnaval de Salvador, passou por vistoria técnica do Ministério Público da Bahia (MP-BA) nesta sexta-feira (30). O processo tem como objetivo acompanhar o andamento da montagem da estrutura para atestar a segurança para trabalhadores e foliões.
A vistoria foi realizada por membros da Central de Apoio Técnico (Ceat) e coordenação do Plantão Institucional do Carnaval de 2026. Embora a estrutura ainda não esteja finalizada, o MP-BA, em conjunto com a equipe técnica e o Corpo de Bombeiros, continuará acompanhando o trabalho dos engenheiros e responsáveis pela obra até a conclusão e liberação total para o uso durante o Carnaval.
Veja como estão as estruturas montadas para o Carnaval de Salvador
Na ocasião estiveram presentes os promotores de Justiça Artur Ferrari, coordenador do Plantão do Carnaval; Andrea Scaff, coordenadora da Ceat; e Pablo Cordeiro, que tem procedimento instaurado para acompanhar a contratação do serviço e a instalação do equipamento. Eles fizeram a fiscalização junto com representantes do Corpo de Bombeiros (CBMBA), da Defesa Civil de Salvador (Codesal), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e do Ministério Público do Trabalho (MPT).
No Carnaval do ano passado, houve aumento do espaço físico e do número de ambulantes que atuaram na passarela, saindo de 320, em 2024, para 400, em 2025.