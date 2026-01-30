SALVADOR

Passarela para ambulantes no Carnaval é vistoriada pelo Ministério Público

Processo visa garantir segurança de estrutura na Barra

Maysa Polcri

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15:01

Passarela durante o processo de construção, em 2024 Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A passarela destinada aos ambulantes da região da Barra, durante o Carnaval de Salvador, passou por vistoria técnica do Ministério Público da Bahia (MP-BA) nesta sexta-feira (30). O processo tem como objetivo acompanhar o andamento da montagem da estrutura para atestar a segurança para trabalhadores e foliões.

A vistoria foi realizada por membros da Central de Apoio Técnico (Ceat) e coordenação do Plantão Institucional do Carnaval de 2026. Embora a estrutura ainda não esteja finalizada, o MP-BA, em conjunto com a equipe técnica e o Corpo de Bombeiros, continuará acompanhando o trabalho dos engenheiros e responsáveis pela obra até a conclusão e liberação total para o uso durante o Carnaval.

Na ocasião estiveram presentes os promotores de Justiça Artur Ferrari, coordenador do Plantão do Carnaval; Andrea Scaff, coordenadora da Ceat; e Pablo Cordeiro, que tem procedimento instaurado para acompanhar a contratação do serviço e a instalação do equipamento. Eles fizeram a fiscalização junto com representantes do Corpo de Bombeiros (CBMBA), da Defesa Civil de Salvador (Codesal), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e do Ministério Público do Trabalho (MPT).