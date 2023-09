Polícias Civil e Federal encontram armas e rádios comunicadores em esconderijos de facção

Equipes das Polícias Civil e Federal encontraram pistola, rádios comunicadores e munição de fuzil, neste domingo (17), durante ações de combate ao crime organizado, no bairro de Periperi, Subúrbio Ferroviário de Salvador. Até agora oitos criminosos foram localizados - sendo sete mortos e um preso.



Policiais civis do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e federais do Comando de Operações Táticas (COT) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis usados por integrantes de uma facção que confrontou com policiais no bairro de Valéria. Na situação, o agente da PF, Lucas Caribé, foi morto.