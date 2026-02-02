ADIVINHA?

Pesquisa revela destinos mais procurados por brasileiros no Carnaval

Levantamento indica aumento da busca por destinos fora do circuito tradicional da folia

Maysa Polcri

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:11

Carnaval de Salvador segue entre os mais buscados Crédito: Reprodução

Uma pesquisa conduzida pela Esfera, programa de pontos do grupo Santander, revela quais são as 10 cidades mais procuradas para curtir o Carnaval deste ano. O levantamento indica ainda que os brasileiros se planejam com antecedência para as viagens realizadas no período.

Se preparadas com antecedência, as viagens possibilitam preços mais acessíveis em passagens e hospedagem. Essa previsibilidade tornou possível mapear, de julho a novembro de 2025, as 10 cidades mais procuradas pelos foliões.

No panorama geral do volume de buscas, a cidade mais buscada foi Salvador, o que, segundo o próprio levantamento, não é uma surpresa, uma vez que a capital baiana é um dos grandes destaques nacionais quando o assunto é Carnaval.

Confira os blocos mais baratos do Carnaval de Salvador 1 de 10

No entanto, algumas regiões entraram recentemente no radar do itinerário carnavalesco brasileiro. Entre as novidades, se destacam Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba e Brasília.

Confira abaixo os destinos mais procurados:

Salvador

Recife

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Ouro Preto

São Paulo

João Pessoa

Florianópolis

Curitiba

Brasília

Como economizar na viagem de Carnaval?

Com tantas opções para curtir o feriado prolongado, o planejamento atua como principal aliado para quem deseja aproveitar o tempo livre sem gastar muito. Fazer reservas de hotelaria e comprar passagens aéreas ou de ônibus com, no mínimo, seis meses de antecedência possibilitam uma redução considerável nos custos da viagem, segundo a Esfera.

Aliado a isso, a aplicação de cupons de descontos e o resgate de pontos acumulados convertidos em passagens dentro de programas de pontos reduzem gastos e permitem melhor aproveitamento do dinheiro. A modalidade exige organização, pois as passagens costumam ser limitadas.