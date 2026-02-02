Pesquisa revela destinos mais procurados por brasileiros no Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:11
Uma pesquisa conduzida pela Esfera, programa de pontos do grupo Santander, revela quais são as 10 cidades mais procuradas para curtir o Carnaval deste ano. O levantamento indica ainda que os brasileiros se planejam com antecedência para as viagens realizadas no período.
Se preparadas com antecedência, as viagens possibilitam preços mais acessíveis em passagens e hospedagem. Essa previsibilidade tornou possível mapear, de julho a novembro de 2025, as 10 cidades mais procuradas pelos foliões.
No panorama geral do volume de buscas, a cidade mais buscada foi Salvador, o que, segundo o próprio levantamento, não é uma surpresa, uma vez que a capital baiana é um dos grandes destaques nacionais quando o assunto é Carnaval.
No entanto, algumas regiões entraram recentemente no radar do itinerário carnavalesco brasileiro. Entre as novidades, se destacam Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba e Brasília.
Salvador
Recife
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Ouro Preto
São Paulo
João Pessoa
Florianópolis
Curitiba
Brasília
Com tantas opções para curtir o feriado prolongado, o planejamento atua como principal aliado para quem deseja aproveitar o tempo livre sem gastar muito. Fazer reservas de hotelaria e comprar passagens aéreas ou de ônibus com, no mínimo, seis meses de antecedência possibilitam uma redução considerável nos custos da viagem, segundo a Esfera.
Aliado a isso, a aplicação de cupons de descontos e o resgate de pontos acumulados convertidos em passagens dentro de programas de pontos reduzem gastos e permitem melhor aproveitamento do dinheiro. A modalidade exige organização, pois as passagens costumam ser limitadas.
A Esfera, em um outro estudo, mapeou os resgates de passagens feitas em sua plataforma no período do Carnaval 2026 para entender o comportamento dos foliões. Nesse movimento, descobriu que Porto Alegre desponta como uma das cidades com maior volume de resgates, além dos Top 3 destinos tradicionais: Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.