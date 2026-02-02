Acesse sua conta
Pesquisa revela destinos mais procurados por brasileiros no Carnaval

Levantamento indica aumento da busca por destinos fora do circuito tradicional da folia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:11

Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador segue entre os mais buscados Crédito: Reprodução

Uma pesquisa conduzida pela Esfera, programa de pontos do grupo Santander, revela quais são as 10 cidades mais procuradas para curtir o Carnaval deste ano. O levantamento indica ainda que os brasileiros se planejam com antecedência para as viagens realizadas no período. 

Se preparadas com antecedência, as viagens possibilitam preços mais acessíveis em passagens e hospedagem. Essa previsibilidade tornou possível mapear, de julho a novembro de 2025, as 10 cidades mais procuradas pelos foliões. 

No panorama geral do volume de buscas, a cidade mais buscada foi Salvador, o que, segundo o próprio levantamento, não é uma surpresa, uma vez que a capital baiana é um dos grandes destaques nacionais quando o assunto é Carnaval.

Confira os blocos mais baratos do Carnaval de Salvador

O bloco UAU - Chá da Alice sai na quinta-feira no circuito Barra-Ondina. O abadá é o mais barato da folia, sendo vendido por R$ 240. A banda Babado Novo, sob o comando de Mari Antunes, é a atração que comanda o bloco, um dos mais recentes do Carnaval baiano. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá. por Fred Pontes e Riotur/Divulgação
O bloco Vem Comigo, sob o comando de Carla Cristina, desfila na segunda-feira, no circuito Dodô. Os abadás são vendidos por R$ 250. Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Reprodução/Quero Abadá
Estreando no Carnaval de Salvador, o Bloco da Torcida desfila no domingo no circuito Dodô, comandado por Xanddy Harmonia. Os ingressos também custam R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia
Outra novidade de Xanddy, o  Bloco da Segunda toma o circuito Dodô na segunda-feira – como o nome sugere. O abadá custa R$ 280 e pode ser adquirido na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. por Reprodução/Instagram
Celebrando 65 carnavais este ano, o Bloco Os Internacionais desfila no domingo no Circuito Osmar, sob o comando da banda É O Tchan. O abadá custa R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Divulgação
Criado em 1975 por jovens estudantes, o Alvorada é o mais antigo bloco de samba a desfilar no Carnaval de Salvador. Com Marquinhos Sensação, Rogério Bambeia, Renato da Rocinha, Roberto Mendes, Morango, Banjo Novo e Ala de Canto, o bloco toma as ruas do tradicional Circuito Osmar na sexta-feira, com abadás a R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval. por Divulgação
O Bloco Amor e Paixão, que tem mais de duas décadas de história, sai no Circuito Osmar na quinta-feira de Carnaval. Este ano, terá a participação de nomes como Nelson Rufino, Eduardinho (Fora da Mídia), Batifun e Rogério Bambeia. O acesso custa R$280 e pode ser adquirido na Central do Carnaval. por Arquivo CORREIO
Puxado pela banda Cheiro de Amor, comandada atualmente pela voz de Raquel Tombesi, o bloco desfila na sexta-feira, no circuito Dodô. Os abadás podem ser comprados por R$290 na Central do Carnaval e Folia Bahia, e R$ 340 no Quero Abadá. por Divulgação
O bloco Praieiro desfila na Barra-Ondina na terça-feira, sob o comando da banda Jammil. Os abadás estão sendo vendidos por R$ 300 na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. Na Central do Carnaval, existem também opções de pacotes: um com dois abadás e dois bucket hats por R$ 480 e outro com três abadás e três bucket hats por R$ 649,98. por Duona Comunicação/Divulgação
Com o tema “Eu te conheço de outros carnavais”, Tatau comanda o Bloco Frenesi no domingo de Carnaval, no circuito Osmar. O abadá custa R$ 300 e pode ser adquirido no Folia Bahia. por Divulgação
No entanto, algumas regiões entraram recentemente no radar do itinerário carnavalesco brasileiro. Entre as novidades, se destacam Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba e Brasília. 

Confira abaixo os destinos mais procurados:

Salvador

Recife

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Ouro Preto

São Paulo

João Pessoa

Florianópolis

Curitiba

Brasília

Como economizar na viagem de Carnaval?

Com tantas opções para curtir o feriado prolongado, o planejamento atua como principal aliado para quem deseja aproveitar o tempo livre sem gastar muito. Fazer reservas de hotelaria e comprar passagens aéreas ou de ônibus com, no mínimo, seis meses de antecedência possibilitam uma redução considerável nos custos da viagem, segundo a Esfera. 

Aliado a isso, a aplicação de cupons de descontos e o resgate de pontos acumulados convertidos em passagens dentro de programas de pontos reduzem gastos e permitem melhor aproveitamento do dinheiro. A modalidade exige organização, pois as passagens costumam ser limitadas.

A Esfera, em um outro estudo, mapeou os resgates de passagens feitas em sua plataforma no período do Carnaval 2026 para entender o comportamento dos foliões. Nesse movimento, descobriu que Porto Alegre desponta como uma das cidades com maior volume de resgates, além dos Top 3 destinos tradicionais: Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

