Pitbull que atacou porteiro em Feira é retirado de condomínio; entenda o caso

Cinco pessoas foram feridas durante ataque

Esther Morais

Publicado em 16 de julho de 2024 às 09:33

Ataque de pitbull em Feira de Santana Crédito: Reprodução

O pitbull que atacou um porteiro e moradores de um condomínio em Feira de Santana já foi retirado do local. Segundo uma moradora - que pediu para não ser identificada -, o dono do cão já foi buscar o animal. Além disso, o cachorro estava sozinho em casa quando fugiu para a área comum do local e feriu cinco pessoas, no último sábado (13).

"A família morava lá, porém colocaram a casa à venda e o filho do dono do cachorro estava indo todos os dias para dar ração e água", explicou a moradora.

Ela também disse que, antes da fuga, estava acontecendo uma festa de aniversário, e alguns adolescentes estavam subindo no muro da casa em que o cachorro estava. "Perturbaram tanto o animal que ele ficou agitado e empurrou o portão", reclamou.

Ataque de pitbull deixa mais de cinco pessoas feridas em Feira de Santana



Câmeras de segurança registram o momento do ataque. As imagens são forteshttps://t.co/KfJXdGHOTj pic.twitter.com/kDwfmbLRZ2 — Jornal Correio (@correio24horas) July 15, 2024

Relembre o caso

Mais de cinco pessoas foram vítimas de ataques por um cachorro da raça pitbull em um condomínio em Feira de Santana, a cerca de 130 km de Salvador, no último sábado (13). Entre as vítimas estão crianças, adolescentes e um funcionário da portaria, que tentou correr, mas foi alcançado pelo animal.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, as imagens das câmeras de segurança do condomínio mostram o momento exato em que o porteiro do Condomínio Villa Mariana foi atacado pelo cão. Um outro homem se aproxima do porteiro para tentar afastar o animal, mas até o cachorro se afastar, o cão já havia ferido a vítima em diversas partes do corpo.

Ainda nas imagens, é possível ver o momento em que uma mulher, moradora do condomínio, se aproxima com uma coleira e livra o porteiro do ataque.