Polícia volta atrás e diz que professora segue desaparecida

Correção veio um dia após a Polícia Civil divulgar que um corpo encontrado desmembrado era de Ariane Lima dos Santos

Publicado em 31 de julho de 2024 às 18:17

Ariane Roma dos Santos está desaparecida desde o dia 25 de junho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"Assim sendo, a 5ª Coorpin/Valença se solidariza com os familiares e amigos da professora Ariane Lima dos Santos, por acreditar, baseado em vários indícios, de que o corpo em questão poderia ser o da professora", declarou a Polícia Civil, em nova nota.

Desde o anúncio de que o tronco, a cabeça e membros superiores localizados, já em estado avançado de decomposição, eram de Ariane, a família da professora afirmou não ter sido consultada no processo de reconhecimento, e disse que continuaria "buscando e aguardando respostas". Ariane foi vista pela última vez no dia 25 de junho. O ex-marido dela, com quem tem um filho, está preso por suspeita do crime.

Buscas continuam sendo feitas no sentido de localizar Ariane, vista pela última vez na cidade de Camamu.

Valdinéia dos Santos

A diarista Valdineia dos Santos Oliveira estava desaparecida há dez dias quando o corpo foi encontrado, de acordo com o Departamento de Polícia Técnica (DPT). O DPT afirmou também que o cadáver foi localizado no Instituto Médico Legal (IML) de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.

Na tarde de terça-feira (30), a Polícia Civil foi questionada sobre a localização do corpo e afirmou que até o momento não havia registro de homicídio com o nome de Valdineia, e que não encontrou a ocorrência em seu sistema.

Ela morava em Vera Cruz e foi vista pela última vez no dia 19 de julho, no bairro de Canabrava, em Salvador, onde trabalhava. Valdineia saiu de uma motocicleta conduzida por um motorista de aplicativo. As informações são da Polícia Civil.