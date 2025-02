REFORÇO NA FROTA

Prefeitura entrega novos ônibus no Subúrbio e anuncia financiamento para mais 300 veículos

Entrega de dez novos ônibus foi feita nesta terça-feira (18), no bairro de Vista Alegre, Subúrbio Ferroviário de Salvador

Tharsila Prates

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 18:33

Novos ônibus foram entregues em Vista Alegre Crédito: Divulgação Secom PMS

Dez novos ônibus com ar-condicionado foram entregues pela Prefeitura de Salvador nesta terça-feira (18), no final de linha de Vista Alegre, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Os veículos beneficiarão diretamente os moradores dos bairros de Vista Alegre, Fazenda Coutos e Paripe. >

A entrega foi realizada pelo secretário de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, que destacou a importância da modernização do transporte coletivo para a população. "Esses novos ônibus trazem mais conforto e qualidade de vida para quem depende do transporte público diariamente. Estamos nas ruas, ouvindo a população e trabalhando para ampliar essa melhoria para outras regiões da cidade", afirmou o secretário.>

Os novos veículos integram o plano de renovação da frota da capital baiana e seguem o padrão de acessibilidade exigido por lei, contando com elevadores para pessoas com deficiência, além de assentos preferenciais. >

Os novos ônibus já entram em operação nos próximos dias e atenderão milhares de usuários que circulam diariamente pelo Subúrbio. O secretário também reforçou que segue acompanhando o desempenho da frota e estudando novas melhorias para o transporte público de Salvador.>

"Até março, a Prefeitura dará um passo fundamental para a modernização do transporte público da cidade, com a assinatura de dois financiamentos estratégicos. Um deles, no valor de R$ 264 milhões junto ao BNDES, permitirá a aquisição de 300 novos ônibus para reforçar a frota e melhorar o serviço prestado à população”, disse o secretário Pablo Souza.>