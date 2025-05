IGREJA

Primeira nomeação do Papa Leão 14 no Brasil transfere bispo de Salvador para Minas

Dom Valter Magno é nomeado bispo da Diocese de Ituiutaba

O Papa Leão 14 fez a primeira nomeação no Brasil na última quinta-feira (22). O pontífice nomeou Dom Valter Magno de Carvalho, até então bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador, como novo bispo da Diocese de Ituiutaba, em Minas Gerais. >

Em mensagem de despedida, Dom Valter destacou a presença de Santa Dulce dos Pobres como inspiração nas atividades religiosas. "Neste tempo de missão, amadureci como pessoa e como pastor. Como foi bom conhecer e aprender com os serviços de caridade presentes em todos os cantos da cidade do Salvador. Quanto amor transformado em gestos! Estão gravados em meu coração nomes, atitudes e olhares de irmãos e irmãs que vivem o amor a Deus, servindo aos outros”, disse. >

Na capital baiana, Dom Valter foi responsável por acompanhar setores específicos da pastoral, como o Setor Juventude, a Pastoral da Comunicação, a Comissão Arquidiocesana de Diáconos, a Pastoral Presbiteral e as pastorais sociais, além de colaborar com o Arcebispo Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, na condução da vida pastoral da Igreja local.>