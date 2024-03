EDUCAÇÃO

Professores de universidades federais da Bahia realizam paralisação próxima quarta

Apesar da movimentação, não há indicativo de greve para as instituições federais do estado

Está prevista para a próxima quarta-feira (3) a próxima paralisação do professores de universidades federais da Bahia, associados ao Sindicato dos Professores das Instituições Federais do Ensino Superior da Bahia (Apub). Na ocasião, os docentes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) irão realizar uma manifestação na Praça da Piedade, em frente à Escola de Economia da Ufba a partir das 9h30.

A paralisação foi decidida na última Assembleia Geral da categoria no dia 12 de março. Os docentes definiram uma agenda de manifestações para março, abril e maio de 2024, em virtude do "estado permanente de mobilização". Segundo o sindicato, em maio, uma nova assembleia será realizada para avaliar a mobilização local e nacional, bem como os resultados das mesas de negociação com o Governo Federal.