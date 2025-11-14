Acesse sua conta
Protesto contra condições de estrada e tumulto travam a BR-101 na Bahia

Trecho do km 648 é interditado por manifestantes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:25

BR-101 é interditada por manifestantes no sul da Bahia
BR-101 é interditada por manifestantes no sul da Bahia Crédito: Reprodução

Motoristas que tentavam trafegar pela BR-101 em Belmonte, no sul da Bahia, enfrentaram dificuldades nas últimas horas. Manifestantes realizaram um protesto e dificultaram a passagem de veículos no distrito de Santa Maria Eterna, desde quinta-feira (13). A via só foi completamente liberada no início da tarde desta sexta (14), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

Os moradores cobram melhorias nas rotas alternativas utilizadas desde que a ponte sobre o Rio Jequitinhonha foi interditada. Reportagens do CORREIO já mostraram o colapso dos desvios, que não suportam a sobrecarga de veículos pesados, especialmente em dias de chuva.

Desvios da BR-10 1 após fortes chuvas na Bahia

Desvios da BR-10 1 após fortes chuvas na Bahia por Reprodução
Desvios da BR-10 1 após fortes chuvas na Bahia por Reprodução
Desvios da BR-10 1 após fortes chuvas na Bahia por Reprodução
Desvios da BR-10 1 após fortes chuvas na Bahia por Reprodução
Desvios da BR-10 1 após fortes chuvas na Bahia por Reprodução
1 de 5
Desvios da BR-10 1 após fortes chuvas na Bahia por Reprodução

Os trechos de estrada de terra são os mais afetados, e acidentes já foram registrados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), manifestantes utilizam pneus para impedir o tráfego de veículos na BR-101. 

Em vídeos gravados por moradores é possível ver que dezenas de veículos, entre ônibus, carretas e carros de passeios, ficaram parados na pista, enquanto aguardavam a liberação da BR. Tumultos também foram registrados quando motoristas tentaram furar o bloqueio. 

Leia mais

Imagem - Ponte sobre o Rio Jequitinhonha é interditada para veículos pesados após vibrações

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha é interditada para veículos pesados após vibrações

Imagem - BR-101: nova ponte será construída sobre o Rio Jequitinhonha, na Bahia

BR-101: nova ponte será construída sobre o Rio Jequitinhonha, na Bahia

Interdição da ponte 

Os desvios na região sul da Bahia são utilizados por veículos de grande porte desde a interdição parcial da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, em Itapebi, em maio. Há cinco meses, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), informou que uma nova ponte precisaria ser construída para garantir a segurança dos motoristas.

A elaboração dos projetos de engenharia para a construção de uma nova travessia, no KM 661 da BR-101, foi autorizada em julho deste ano. O investimento do Governo Federal será de aproximadamente R$ 104,7 milhões, e os trabalhos têm prazo contratual de execução de um ano a partir da emissão da decretação da emergência.

Enquanto a nova ponte não é inaugurada, os motoristas sofrem com os desvios que precisam ser utilizados por veículos maiores, especialmente em dias de chuva.

