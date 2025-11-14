MANIFESTAÇÃO

Protesto contra condições de estrada e tumulto travam a BR-101 na Bahia

Trecho do km 648 é interditado por manifestantes

Motoristas que tentavam trafegar pela BR-101 em Belmonte, no sul da Bahia, enfrentaram dificuldades nas últimas horas. Manifestantes realizaram um protesto e dificultaram a passagem de veículos no distrito de Santa Maria Eterna, desde quinta-feira (13). A via só foi completamente liberada no início da tarde desta sexta (14), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os moradores cobram melhorias nas rotas alternativas utilizadas desde que a ponte sobre o Rio Jequitinhonha foi interditada. Reportagens do CORREIO já mostraram o colapso dos desvios, que não suportam a sobrecarga de veículos pesados, especialmente em dias de chuva.

Os trechos de estrada de terra são os mais afetados, e acidentes já foram registrados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), manifestantes utilizam pneus para impedir o tráfego de veículos na BR-101.

Em vídeos gravados por moradores é possível ver que dezenas de veículos, entre ônibus, carretas e carros de passeios, ficaram parados na pista, enquanto aguardavam a liberação da BR. Tumultos também foram registrados quando motoristas tentaram furar o bloqueio.

Interdição da ponte

Os desvios na região sul da Bahia são utilizados por veículos de grande porte desde a interdição parcial da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, em Itapebi, em maio. Há cinco meses, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), informou que uma nova ponte precisaria ser construída para garantir a segurança dos motoristas.

A elaboração dos projetos de engenharia para a construção de uma nova travessia, no KM 661 da BR-101, foi autorizada em julho deste ano. O investimento do Governo Federal será de aproximadamente R$ 104,7 milhões, e os trabalhos têm prazo contratual de execução de um ano a partir da emissão da decretação da emergência.