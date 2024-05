CLAREOU, É GOL

Quase 500 campos e quadras ganham iluminação de LED em Salvador

A Diretoria de Iluminação (Dsip), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), intensifica, até o final deste ano, as ações do projeto Clareou, é Gol!. O objetivo é de fomentar a prática de atividades esportivas e recreativas em horários alternativos, principalmente à noite. Nos últimos três anos e meio, 460 quadras e campos foram equipados com o que há de mais moderno em iluminação pública, recebendo investimentos de R$22,5 milhões.