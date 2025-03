ESTUDO DA SEI E SSP

Quase metade dos feminicídios na Bahia é cometida com arma branca

As armas de fogo foram usadas em 26,3% dos casos registrados em 2024

A maior parte dos 111 feminicídios registrados na Bahia em 2024 foi cometida com arma branca, segundo dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), em parceria com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA). O instrumento foi utilizado em 45,5% dos crimes. Já as armas de fogo foram usadas em 26,3% dos casos, seguidas de objeto contundente (8,1%) e outros (20,2%).>