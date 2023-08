Queda de árvore deixa Imbuí sem energia nesta terça-feira (15)

Os moradores do Imbuí, em Salvador, voltaram a ficar sem energia no final da tarde desta terça-feira (15), após o apagão que atingiu vários estados país. Segundo a Neoenergia Coelba, a interrupção de energia foi provocada devido a queda de uma árvore sobre a rede elétrica.



Segundo testemunhas, faltou energia na reigão do Shopping Gaivota e na região do Marback. Ainda de acordo com a Coelba, mais de 85% dos consumidores afetados tiveram a distribuição normalizada através de manobras no sistema de distribuição.