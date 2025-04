PÁSCOA

Uma semana repleta de ritos e celebrações religiosas

Queima de judas, jejum e abstinência de carne vermelha; conheça as tradições que permeiam a Semana Santa

A Igreja estabeleceu costumes oficiais que são vividos na maioria dos templos católicos, como o Domingo de Ramos, que dá início à Semana Santa e recorda a entrada de Jesus em Jerusalém para ser condenado e morto, e a Via Sacra, que recorda o trajeto feito por Jesus até a cruz. “Depois (do Domingo de Ramos), a segunda, a terça e a quarta-feira são dias que a Igreja recomenda as celebrações penitenciais, celebrações como procissão do encontro. Existe também a oração pelos idosos. Esses dias são utilizados dessa forma, então os padres atendem confusões, existem mutirões de confissões nesse período”, explica o frei Lorrane Clementino, frade franciscano da Ordem dos Frades Menores (OFM). >

Na quinta-feira, a Igreja celebra o Lava-Pés que, como o próprio nome sugere, é um gesto profundamente simbólico, onde o ato de lavar os pés de fiéis remonta a ação do próprio Cristo que, com essa ação, demonstra humildade e afeto diante de seus discípulos. A prática tem raízes históricas e culturais que se conectam com a hospitalidade da época e com os valores de serviço. “É a lembrança, a recordação de quando Jesus dá um exemplo do Lava-Pés, que é justamente a celebração da Ceia do Senhor. Na Igreja, a quinta-feira é a celebração da ceia do Senhor, que é o momento em que Jesus instituiu a Eucaristia. Antes disso, ele faz esse gesto do Lava-Pés”, explica. O gesto do Lava-Pés é um momento de acolhimento, hospitalidade, aceitação dos outros, voluntariado e altruísmo para os católicos. A Sexta-Feira da Paixão, dia oficial do feriado na Semana Santa, é o dia em que os católicos revivem a Paixão do Senhor, ou seja, a crucificação. Vale lembrar que o termo “paixão” vem do latim passio, que significa “sofrimento”. >