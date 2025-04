ABANDONO

Recém-nascido com um dia de vida é encontrado atrás de escola no interior

Caso aconteceu em João Dourado, no Centro Norte baiano

Um recém-nascido com um dia de vida foi encontrado em um terreno atrás de um colégio no município de João Dourado, no Centro Norte da Bahia. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (28). >