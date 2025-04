INAUGURAÇÃO

Restaurante tradicional libanês anuncia retorno ao Rio Vermelho; saiba quando

Casa Chálabi, do grupo Pasta em Casa, retorna às origens com culinária afetiva e herança familiar

Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2025 às 09:35

Casa Chálabi volta a funcionar na rua Professora Almerinda Dultra, 67 Crédito: Fernando Gomes/Divulgação

Após dois anos, a tradição da culinária líbano-mediterrânea da Casa Chálabi retornará ao Rio Vermelho, em Salvador, na próxima terça-feira (22). O restaurante funcionou no Horto Florestal, mas volta à rua Professora Almerinda Dultra, 67, onde também funciona há 13 anos o Pasta em Casa. O funcionamento será de terça a domingo, das 11h30 às 22h.>

O espaço está renovado, mas a proposta é a mesma: servir comidas que honram as raízes libanesas, tão presentes na vida da sócia-proprietária Valeska Chálabi Calazans. A Casa Chálabi, assim como o Pasta em Casa, é comandada pela empresária e pelo chef Celso Vieira.>

Ao longo dos últimos meses, uma equipe trabalhou em todos os detalhes para que o novo ambiente mantenha a tradição e o design já conhecidos dos seus clientes mais fiéis. Na semana de reinauguração, a casa sugere que se faça reserva para garantir a melhor experiência através do telefone 71 3037-3272.>

O retorno ao Rio Vermelho, onde tudo começou, traz de volta os pratos mais tradicionais do cardápio. É o caso da kafta preparada com cordeiro, pasta de alho poró, limão siciliano e tomilho, que acompanha tomate, pão italiano, coalhada seca com páprica defumada e manjericão - um dos mais pedidos no restaurante.>

“Com o chef Celso à frente, trouxemos à mesa receitas de família, tecidas com paixão e dedicação, em um preparo artesanal, quase bordado à mão, do mesmo jeito que fizemos nesses 13 anos de história com o Pasta em Casa”, conta Valeska.>

A união ao redor da mesa recheada de pratos típicos sempre marcou os encontros na casa de Tuffi e Violeta, avós da empresária. Aos 19 anos, o avô fugiu do Líbano em busca de uma vida melhor do Brasil. Foi aqui que conheceu a mulher da sua vida, Violeta, que aprendeu com a sogra os segredos por trás das esfihas, quibes e pães ázimos. Lado a lado, o casal progrediu e criou os oito filhos.

Serviço

O que: Inauguração Casa Chálabi >

Local: Rua Professora Almerinda Dultra, 67 – Rio Vermelho>

Quando: 22 de abril (terça-feira)>

Horário de funcionamento: Das 11h30 às 22h, de terça a domingo>