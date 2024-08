REIVINDICAÇÃO

Rodoviários fazem manifestação na Avenida ACM

Ato aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (2) deixou o trânsito lento na região

O ato começou na Rótula do Abacaxi às 13h e seguiu até a frente da Igreja Universal, na Avenida ACM. Os trabalhadores, que seguiam a pé, interditaram o acesso à via marginal, causando congestionamento na Avenida Bonocô.

De acordo com a Transalvador, o trânsito voltou a fluir por volta das 16h20, quando o protesto foi finalizado.

Em nota divulgada no início da semana, o Sindicato dos Rodoviários afirmou que a mobilização desta sexta teria o objetivo de “atualizar informações e buscar soluções diante da demora e da morosidade na concretização da venda do terreno Pirajá I”.

“A ação visa chamar a atenção para a necessidade urgente de resolver a situação e garantir o pagamento das rescisões dos trabalhadores afetados. A venda do terreno Pirajá I é um passo crucial para viabilizar os direitos dos pais e mães de família. O Sindicato reitera que este encontro será conduzido de forma pacífica e ordeira, respeitando as normas de segurança e a ordem pública”, completa o texto.

De acordo com o presidente do sindicato, Fábio Pinto, a manifestação foi encerrada com a promessa de uma nova paralisação na próxima semana, caso suas demandas não sejam atendidas. Na última sexta-feira (26), os trabalhadores já haviam protestado pelo mesmo motivo, bloqueando a saída de ônibus na Estação da Lapa.