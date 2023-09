"Sabia falar para o povo", diz Jessica Senra sobre Varela

"Foi embora hoje um dos maiores nomes da comunicação baiana", assim foi a despedida de Jessica Senra a Raimundo Varela. Em texto comovente sobre o colega de profissão, a jornalista enalteceu a carreira e vida do apresentador.



"Um homem que sabia falar para o povo. Falava de maneira simples, para que qualquer um pudesse entender. Mas falava de maneira incisiva. E, quando batia na mesa, dava seu recado a quem quer que fosse. Referência no jornalismo popular, abriu espaço para o povo, suas dores e necessidades", escreveu na publicação feita em seu perfil no Instagram, na tarde desta quinta-feira (7).