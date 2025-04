POLÍCIA

Saiba onde denunciar casos de violência contra a mulher

Bahia conta com 28 unidades de atendimento especializado

Dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), apontam que a Bahia registrou 810 casos de feminicídio nos últimos oito anos. Ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o documento computa os crimes ocorridos desde 2015, quando foi sancionada a Lei do Feminicídio. No entanto, as ocorrências de 2015 e 2016 na Bahia, não estão notificadas no sistema.>