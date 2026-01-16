BAHIA

Secretaria da Educação convoca 1.890 novos professores aprovados em processo seletivo

Portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado

Millena Marques

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 08:34

Farda antiga da rede estadual Crédito: Divulgação

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) convocou 1.890 novos professores aprovados em processos seletivos para atuação na rede estadual. A portaria foi publicada nesta quinta-feira (15) no Diário Oficial do Estado e contempla candidatos das seleções para professor da Educação Profissional, mediador do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (Emitec) e professor da Educação Básica.

Do total de convocados, 649 foram aprovados para a Educação Profissional, 340 para a função de mediador do Emitec e 901 para o cargo de professor da Educação Básica. Os profissionais devem enviar a documentação exigida entre os dias 16 e 26 de janeiro, etapa obrigatória para o ingresso na função temporária.

Esta é a quinta convocação do edital nº 03/2025, da Educação Profissional, e a terceira do edital nº 04/2025, do Emitec, que juntos já somam 1.307 professores e 699 mediadores chamados. Já a seleção para professor da Educação Básica, regida pelo edital nº 13/2025, tem nesta publicação sua primeira convocação.

Segundo a secretária da Educação, Rowenna Brito, a convocação é estratégica para o início do ano letivo. “Este processo é fundamental para garantir que o ano comece de forma organizada e com profissionais devidamente habilitados em sala de aula. Orientamos os candidatos a ficarem atentos aos prazos e a providenciarem a documentação com antecedência, assegurando a participação na Jornada Pedagógica e no início das atividades conforme o planejamento da rede estadual”, afirmou.

Os convocados devem encaminhar os documentos digitalizados para o e-mail ingressocpm.sec@enova.educacao.ba.gov.br, onde será feita a análise preliminar pela Coordenação de Provimento e Movimentação (CPM). Entre os documentos exigidos estão diploma de conclusão do curso, RG, CPF, comprovante de residência, declaração de não acúmulo de cargos e certidões negativas, conforme previsto nos editais.

Além do envio eletrônico, também é obrigatória a entrega presencial da documentação, em original e cópia, para conferência. Os candidatos aprovados para o Núcleo Territorial de Educação (NTE) 26, em Salvador, devem comparecer à sede da SEC, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Já os aprovados para atuar no interior do estado devem se dirigir às sedes dos respectivos Núcleos Territoriais de Educação, dentro dos horários definidos por cada unidade.