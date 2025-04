PUXÃO DE ORELHA

'Secretaria da Mulher é 'bibelozinho' do governador', diz representante de órgão de políticas públicas femininas do estado

Fala aconteceu durante o Fórum Estadual de Gestoras de Políticas para as Mulheres Bahia, na quinta-feira (2)

Durante a sua fala, a coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Candeias (CRAM Candeias), Glória Santos, disse que a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM-BA) é o "bibelozinho" do governador. >

A coordenadora do CRAM Candeias, que é uma pedagoga, negra, de 62 anos, também destacou o crescimento da violência contra as mulheres pardas e pretas no estado. "Mulheres negras estão morrendo todos os dias. Os filhos das mulheres negras estão sendo assassinados todos os dias. A violência contra a mulher branca retrocedeu, mas contra mim, não. Então, eu não estou aqui para passar um dia e meio batendo palma pra ninguém. Estou aqui é pra chorar, chorar pelas mortes das minhas irmãs que estão acontecendo todos os dias", falou.>

De acordo com um levantamento da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), divulgado no mês passado, o número de feminicídios na Bahia aumentou em 50% em oito anos, e as maiores vítimas são as mulheres negras com idades entre 30 e 49 anos. Outro estudo, desta vez do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), divulgado também em março deste ano, revelou que do total de mulheres que foram vítimas de violência doméstica no estado e solicitaram Medidas Protetivas de Urgência (MPU), 86,46% eram mulheres negras. >