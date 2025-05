SALVADOR

Servidor é preso ao entrar com 24 celulares, 12 facas e uma arma em presídio

Homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (8)

Um homem foi preso em flagrante ao tentar entrar com materiais ilícitos na Penitenciária Lemos Brito (PLB), em Salvador, na manhã desta quinta-feira (8). Ele foi identificado como Cleones Manoel da Silva, proprietário da empresa terceirizada Serralheria Nova Opção. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA). >

O homem entrou na unidade prisional com 24 aparelhos celulares, 12 facas, uma arma de fogo, 11 carregadores portáteis e 500 gramas de maconha. O material estava escondido em compartimentos do equipamento utilizado nos serviços de serralheria dentro da penitenciária. >

A abordagem foi realizada dentro da penitenciária, com participação do diretor, diretor adjunto e policiais penais, após cerca de dois meses de monitoramento realizado pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP). A ação ainda teve o apoio da Diretoria de Segurança Prisional (DSP), com articulação direta com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep). >