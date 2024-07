TURISMO

Setur negocia voo do Benin para a Bahia

A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), a Vinci Airports, empresa que administra o aeroporto de Salvador, e o governo do Benin estão buscando companhias interessadas na oferta do voo que vai ligar Cotonou, maior cidade do país africano, à capital baiana. A nova rota vai integrar uma série de ações de intercâmbio cultural e turístico.