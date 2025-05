SALVADOR

Sindicato dos Rodoviários vai buscar SSP após casos de assaltos a ônibus

No início da tarde desta sexta-feira (2), um passageiro idoso foi atingido por três tiros; criminoso fugiu

Tharsila Prates

Publicado em 2 de maio de 2025 às 16:36

Coletivo na região da Djalma Dutra Crédito: Reprodução

O Sindicato dos Rodoviários vai tentar agendar uma reunião com representantes da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA) após mais um caso de violência no transporte público da capital.>

No início da tarde desta sexta-feira (2), um idoso identificado como Lourival Marques, de 71 anos, foi baleado durante um assalto na Avenida Djalma Dutra. De acordo com informações iniciais, a vítima teria reagido à abordagem do criminoso, entrado em luta corporal e acabou baleado duas vezes no tórax e uma vez na região da perna.>

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a vítima foi socorrida e encontra-se em estado estável. O suspeito fugiu após a ação.>

"Nenhum trabalhador rodoviário foi ferido, mas o trauma permanece. Precisamos de medidas mais eficazes para garantir a segurança dos rodoviários e da população que depende do transporte coletivo todos os dias", diz trecho do comunicado publicado nas redes sociais.>

No dia 19 de fevereiro deste ano, a SSP divulgou uma redução das ocorrências de roubo a ônibus em Salvador no mês de janeiro. O número era 71,4% menor em comparação com o mesmo período do ano passado.>

A pasta destacou especialmente a atuação do Batalhão Gêmeos, da Polícia Militar. "Através do patrulhamento em áreas críticas, aliado à colaboração com outras unidades da PM-BA, empresas de transporte e a comunidade, o Batalhão tem construído uma rede de segurança integrada e eficaz", dizia a SSP.>

"Parte fundamental desse processo é a promoção do engajamento da população, que através de denúncias, contribui para que os índices de criminalidade continuem a diminuir, proporcionando a construção de um ambiente mais seguro e protegido para todos os cidadãos", disse a SSP em janeiro.>