POLÍCIA

Suspeito de matar idoso durante assalto em Camaçari é preso em cidade a 117 km de distância

Daniel Correia Conceição foi preso após denúncia de tráfico de drogas

Wendel de Novais

Publicado em 29 de março de 2025 às 14:23

Edilson de Oliveira Rios foi morto em assalto Crédito: Reprodução

O suspeito de matar o idoso Edilson de Oliveira Rios, 67 anos, durante um assalto na frente de uma clínica veterinária em Camaçari foi preso. Daniel Correia Conceição, que acumula passagens por tráfico, furto e roubos, estava com mandado em aberto pelo latrocínio de Edilson. No entanto, ele foi localizado a 177 km de Camaçari, no município de Santo Antônio de Jesus.>

De acordo com informações apuradas pela reportagem, policiais foram chamados para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas na cidade. No local, encontraram Daniel, que estava com 50 gramas de maconha em porções. Ao puxarem a ficha do suspeito, notaram que ele estava ainda com o mandado em aberto pela morte de Edilson. O suspeito também vai responder por tráfico.>

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou a prisão e explicou que agentes da Rondesp Recôncavo l, em ação conjunta com o 12º BPM, a 36ª CIPM e a 10ª CIPM, detiveram Daniel. Ainda segundo informações da corporação, todo o material apreendido e o autor foram encaminhados para a Polícia Civil.>