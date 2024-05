TESTEMUNHA DE DEFESA

'Tinha ele como referência', diz policial sobre PM acusado de matar menino Joel

Entre as testemunhas de defesa ouvidas no primeiro dia de júri do caso da morte do menino Joel, o capitão Josair Santiago Pereira da Silva disse que ficou sabendo sobre os fatos pela imprensa, mas Eraldo falou com ele também. Os dois se conhecem desde dezembro de 2024, quando Josair se apresentou na 13°.