LIBERAÇÃO

Travessia Salvador-Mar Grande retoma operações nesta segunda-feira (13)

Marinha confirmou liberação após a suspensão do serviço no último domingo (12)

A Travessia Salvador-Mar Grande retomou as operações nesta segunda-feira (13). A informação foi confirmada pela Marinha. As atividades foram interrompidas às 16h do domingo (12) devido às condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos, que ficaram adversas por causa dos fortes ventos e do mar agitado.