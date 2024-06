FÉ CATÓLICA

Trezenas para Santo Antônio começam neste sábado; veja programação

Pelo menos quatro paróquias dedicadas ao santo têm programação especial

Da Redação

Publicado em 1 de junho de 2024 às 08:39

Padre Jailson de Jesus segurando imagem de Santo Antônio Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Começam neste sábado (1º) as homenagens para Santo Antônio, um dos mais venerados no país. As tradicionais trezenas seguem até o dia festivo, 13 de junho. Em Salvador e região, algumas igrejas celebram o santo neste mês.

Confira a programação:

Paróquia Santo Antônio Além do Carmo (Largo do Santo Antônio Além do Carmo)

A Paróquia Santo Antônio Além do Carmo (Largo do Santo Antônio Além do Carmo) realiza o trezenário, até 13 de junho, sendo que as celebrações até o dia 12 acontecem às 20h. Já na data dedicada ao santo (13), as homenagens terão início com a alvorada às 6h, seguida de Missas às 7h, às 9h, às 11h e às 16h30. Por volta das 17h30 haverá uma procissão pelas principais ruas dos bairros Santo Antônio Além do Carmo e Barbalho, saindo e retornando para a Matriz, onde, após a chegada dos fiéis, será celebrada a Missa de encerramento dos festejos, sob a presidência do bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Valter Magno de Carvalho.

Paróquia Santo Antônio (Cosme de Farias)

“Santo Antônio em seu lar: conectados com a missão”, este é o tema do trezenário que acontecerá na Paróquia Santo Antônio (Cosme de Farias), até 12 de junho, sempre às 19h, na Matriz, com exceção do dos domingos e do dia 8 (Solenidade de Corpus Christi), quando a Celebração Eucarística acontecerá às 18h. Este ano, a programação contará com algo diferente: além do trezenário, haverá uma imagem peregrina, que será enviada para famílias da comunidade.

Na Festa de Santo Antônio, 13 de junho, os devotos participam da alvorada e da Reza Popular, às 6h, seguida do café da manhã partilhado e da carreata (saindo da Matriz e percorrendo as ruas do território paroquial). Já às 18h haverá uma procissão, que percorrerá as principais ruas do bairro, retornando para a Praça Major Cosme de Farias, em frente à Matriz, onde será celebrada a Santa Missa campal.

Paróquia Santo Antônio (Fazenda de Coutos)

Com o tema “Com Santo Antônio vivemos nossa vocação missionária, dom e graça de Deus”, a Paróquia Santo Antônio, no bairro Fazenda Coutos, também inicia as homenagens ao padroeiro. De 1º a 12 de junho, sempre às 19h, os devotos participam do trezenário, na Matriz.

Já no dia dedicado ao santo, 13 de junho, a primeira Celebração Eucarística terá início às 10h. A programação seguirá com procissão, saindo da Praça da Luz, às 18h, e seguindo em direção à Matriz, onde o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Valter Magno de Carvalho, presidirá a Santa Missa festiva, às 19h.

Paróquia Santo Antônio (Portão, Lauro de Freitas)

De 1º a 12 de junho, a Paróquia Santo Antônio de Portão, no município de Lauro de Freitas, também realiza celebrações em preparação para a festa do padroeiro. Nestes dias, os devotos participam das Santas Missas às 7h e do trezenário às 19h, que este ano tem como tema “Do nascimento à santidade de Santo Antônio”, e como lema “Vocação religiosa e sacerdotal de Santo Antônio”.

Durante os 12 dias primeiros dias, a cada noite os devotos podem realizar gestos concretos, por meio da doação de milho (dia 1), arroz (dia 2), macarrão (dia 3), açúcar (dia 4), óleo (dia 5), café (dia 6), leite (dia 7), farinha (dia 8), feijão (dia 9), biscoito (dia 10), material de higiene pessoal (dia 11) e material de limpeza (dia 12). Ainda como parte da programação festiva, em 10 de junho, a partir das 21h, acontecerá o baile dos namorados.