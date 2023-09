Turismo prevê crescimento de 80% neste ano em Salvador

O verão só começa em dezembro, mas as expectativas do trade turístico já estão em alta. Integrantes do setor, que compreende mais de 30 atividades econômicas, comemoram a edição de mais um Festival Virada Salvador 2024 e esperam que a festa contribua para o incremento da economia na cidade, no período mais quente do ano.



“Temos expectativa de crescimento do setor em 80% neste ano, em comparação com 2022. O turismo gera emprego e renda, ao movimentar mais de 30 atividades diferentes. Nos posicionamos entre os três destinos mais procurados do Brasil para o final do ano”, afirma Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur). O aumento da receita se deve, principalmente, à retomada da economia, após a emergência sanitária de Covid-19. O Centro de Convenções de Salvador, por exemplo, não tem mais datas disponíveis para eventos neste ano.