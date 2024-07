ATINGIU EM 2022

Vitória da Conquista tem o recorde histórico de menor temperatura do Nordeste

Série é contada a partir de 1961

Esther Morais

Publicado em 25 de julho de 2024 às 13:03

Vitória da Conquista Crédito: Divulgação PMVC

O recorde histórico - contado desde 1961 - de menor temperatura do Nordeste pertence a Vitória da Conquista. A cidade no sudoeste baiana atingiu na quarta-feira (24) a mais baixa temperatura do ano em toda a região e, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), também marcou a temperatura mínima da série histórica (1961-2024), em 2022.

O registro foi de 5.1°C, em 29 de junho do ano retrasado. Em seguida aparece Caetité, no centro sul, que em 21 de julho de 1996 marcou 6,1°C.

No ano passado, a menor temperatura foi de 8,5°C na Bahia e no Nordeste, também em Vitória da Conquista. O recorde anual aconteceu em 19 de julho.

Recorde em 2024

A cidade sofre uma queda de temperatura desde o início do inverno. Nesta semana, chegou a bater 10°C, 7.5°C e, na madrugada de quarta-feira (24), atingiu a menor temperatura do ano no Nordeste. Durante o dia, a previsão é que os termômetros cheguem a 25°C.

Com isso, o município entra na lista das 30 mais frias do Brasil e encabeça o ranking no Norte e Nordeste, atrás apenas de áreas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. A cidade baiana ainda fica na frente de todas as gaúchas. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Morador de Conquista há dois anos, Artur Sena conta que precisou comprar um aquecedor para lidar com o frio. "As madrugadas têm sido mais complicadas, tenho sentido menos por causa do aquecedor. Foi a única saída para suportar", afirma. Ele, que tem uma filha de 40 dias, ainda desabafa que teve problemas por causa da temperatura. "O começo da vida dela estava bem complicado, não estava conseguindo aquecer", lembra.