IGREJA CATÓLICA

Cardeais iniciam isolamento no Vaticano para início do conclave

Cerimônia que define sucessor de Francisco será iniciada nesta quarta-feira (7)

Os cardeais começam a se instalar no Vaticano a partir desta terça-feira (6) para o conclave, que definirá quem será o sucessor do papa Francisco. A reunião começa oficialmente na quarta-feira (7), a partir das 10h (de Brasília). Os sinais de telefonia serão cortados no interior da Santa Sé para isolar os cardeais de influências externas. >