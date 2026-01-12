Acesse sua conta
Família tenta repatriar brasileira presa por perseguir Jungkook, do BTS, na Coreia do Sul

Parente revelou que ela fazia tratamento para transtornos metais; jovem foi detida causando "perturbação" em frente à casa do artista

  Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 22:34

Brasileira é presa na Coreia do Sul após perseguir membro do grupo musical BTS
Brasileira é presa na Coreia do Sul após perseguir membro do grupo musical BTS Crédito: Divulgação

A família de uma brasileira presa na Coreia do Sul, no último dia 4, por perseguir o cantor de K-POP e integrante do grupo BTS, Jeon Jungkook, tenta trazê-la de volta para o Brasil. A informação foi revelada por um parente.

A mulher de 30 anos foi detida em frente à casa do artista, no distrito de Yongsan, na capital coreana Seul, segundo informações do The Korea Times.

O parente, que não quis se identificar, revelou, em entrevista ao G1, que a mulher é natural da Paraíba mas residia em São Paulo há cerca de dois anos. Ainda segundo ele, ela fazia tratamento para transtornos mentais e não avisou à família que viajaria para Seul.

“Tentei ajudá-la a continuar o tratamento psicológico que fazia na cidade dela, mas ela não aceitou. Descobrimos que ela estava na Coreia do Sul pelas redes sociais, o que foi um grande susto. Ela conseguiu guardar um dinheiro depois de pedir ajuda à mãe e foi sozinha. Estamos extremamente preocupados, porque a situação está piorando”, contou.

Ele acrescentou que a família tenta trazê-la de volta para o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou, em nota enviada ao G1, que “mantém contato com a família e presta a assistência consular cabível”.

Entenda o que aconteceu

Agentes da Delegacia de Yongsan informaram, em entrevista ao jornal coreano, que a brasileira “causou perturbação em frente à casa [do cantor], inclusive jogando correspondências”. Além de arremessar as cartas, ela teria colocado fotografias no corrimão do prédio e escrito mensagens nas proximidades da residência.

A polícia local revelou, também, que essa não foi a primeira vez que a mulher perseguiu Jungkook. Ela foi flagrada pela primeira vez nas imediações da residência do artista no dia 13 de dezembro do ano passado. No dia 28 do mesmo mês, ela voltou ao local e chegou a ser detida por policiais.

Após os dois primeiros episódios, o artista solicitou uma ordem de restrição contra a brasileira. A Justiça coreana acatou o pedido e determinou que ela mantivesse uma distância mínima de 100 metros do imóvel do cantor.

Com a ação recente da brasileira, o jornal coreano apontou que ela se tornou suspeita de violar a Lei de Punição por Perseguição, conhecida como lei anti-stalking na Coreia do Sul.

