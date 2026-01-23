DOENÇA?

Hematoma na mão de Trump chama atenção durante evento em Davos

Governo afirma que marca surgiu após batida acidental

Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:58

Hematoma na mão de Trump Crédito: Reprodução

Após a circulação de imagens que chamaram atenção nas redes sociais, a Casa Branca se manifestou nesta quinta-feira para esclarecer o hematoma visível na mão esquerda do presidente Donald Trump. Segundo o governo norte-americano, a marca foi causada por uma batida no canto de uma mesa durante a cerimônia de assinatura do Board of Peace, realizada em Davos, na Suíça.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o ferimento ocorreu de maneira acidental. Um assessor presidencial acrescentou que Trump apresenta maior facilidade para desenvolver hematomas por fazer uso diário de aspirina, informação que já havia sido divulgada anteriormente por sua equipe médica.

A repercussão aumentou depois que registros recentes mostraram o presidente com curativos ou o que parecia ser maquiagem na mão em compromissos públicos. As imagens alimentaram especulações sobre sua saúde, que foram prontamente rebatidas pelo governo.

No início do ano, em entrevista ao The Wall Street Journal, Trump declarou que faz uso de uma dose elevada de aspirina por acreditar que o medicamento ajuda a “afinar o sangue”. Na ocasião, ele afirmou resistir à ideia de reduzir a quantidade por superstição.

Já no fim de 2025, o presidente anunciou ter realizado uma ressonância magnética como medida preventiva. Em memorando divulgado em 1º de dezembro, o médico da Casa Branca, Sean Barbabella, informou que exames avançados feitos no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed não identificaram anormalidades.