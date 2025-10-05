Homens mais ricos do mundo acumulam R$ 1 trilhão a mais em um mês; veja quem lidera a lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 17:03
Possuir cifras que giram em torno de trilhões de reais pode parecer impossível para muita gente, mas não para um grupo seleto de super ricos.
Em setembro, eles viram suas fortunas ficarem 201 bilhões de dólares, ou R$ 1,06 trilhão, mais gordas com as altas históricas dos mercados americanos, segundo cálculos da Forbes.
Com isso, o rankings dos mais ricos do mundo em outubro, de acordo com a revista, ficou assim:
Os 10 mais ricos do mundo