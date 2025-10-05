FORTUNA

Homens mais ricos do mundo acumulam R$ 1 trilhão a mais em um mês; veja quem lidera a lista

Altas históricas nos mercados americanos ajudaram os super ricos; confira os 10 maiores bilionários

Monique Lobo

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 17:03

Dinheiro Crédito: Shutterstock

Possuir cifras que giram em torno de trilhões de reais pode parecer impossível para muita gente, mas não para um grupo seleto de super ricos.

Em setembro, eles viram suas fortunas ficarem 201 bilhões de dólares, ou R$ 1,06 trilhão, mais gordas com as altas históricas dos mercados americanos, segundo cálculos da Forbes.

Com isso, o rankings dos mais ricos do mundo em outubro, de acordo com a revista, ficou assim: