Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homens mais ricos do mundo acumulam R$ 1 trilhão a mais em um mês; veja quem lidera a lista

Altas históricas nos mercados americanos ajudaram os super ricos; confira os 10 maiores bilionários

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 17:03

Dinheiro
Dinheiro Crédito: Shutterstock

Possuir cifras que giram em torno de trilhões de reais pode parecer impossível para muita gente, mas não para um grupo seleto de super ricos.

Em setembro, eles viram suas fortunas ficarem 201 bilhões de dólares, ou R$ 1,06 trilhão, mais gordas com as altas históricas dos mercados americanos, segundo cálculos da Forbes.

Com isso, o rankings dos mais ricos do mundo em outubro, de acordo com a revista, ficou assim:

Os 10 mais ricos do mundo

1º - Elon Musk: o CEO da Tesla e da SpaceX, e presidente e diretor de tecnologia do X, de 54 anos, chegou a um patrimônio líquido de 499,1 bilhões de dólares, ou R$ 2,6 tilhões, após uma alta de 83,5 bilhões de dólares (R$ 399,56 bilhões) no último mês por Reprodução
2º - Larry Ellison: O cofundador e CEO da Oracle, de 81 anos, acumulou o valor de 350,7 bilhões de dólares, que equivalem a R$ 1,86 trilhão, com um acréscimo de 79,8 bilhões (R$ 423 bilhões) no mês passado por Reprodução
3º - Mark Zuckerberg: o fundador do Facebook e CEO da Meta, de 41 anos, chegou à cifra de 245,8 bilhões de dólares, ou R$ 1,33 trilhão, em seu patrimônio. O valor representa uma queda de 7,2 bilhões de dólares (R$ 38,16 bilhões) no último mês por Divulgação
4º - Jeff Bezos: o presidente executivo da Amazon, de 61 anos, reuniu uma fortuna de 233,5 bilhões de dólares, o que representa R$ 1,24 trilhão, no mês passado. Ele também enfrentou uma queda no patrimônio de 7,4 bilhões (R$ 39,22 bilhões) por Shutterstock
5º - Larry Page: o cofundador do Google e atual membro do conselho da Alphabet, empresa que controla o buscador, que tem 52 anos, alcançou um saldo líquido de 203,7 bilhões de dólares, ou R$ 1,08 trilhão, após um acréscimo de 25,4 bilhões de dólares (R$ 134,6 bilhões) por Marcin Mycielski/Wkimedia Commons
6º - Sergey Brin: também cofundador do Google e membro do conselho da Alphabet, de 52 anos, conquistou um patrimônio de 189 bilhões de dólares, o que equivale a R$ 1 trilhão. O valor é resultado de uma perda de 23 bilhões de dólares (R$ 122,89 bilhões) no último mês por Reprodução
7º - Jensen Huang: o cofundador e CEO da Nvidia, de 62 anos, tem um montante de 162,6 bilhões de dólares em fortuna, ou R$ 861,8 bilhões. Ele também vem de uma queda no saldo de 12,2 bilhões de dólares (R$ 64,9 bilhões) por Reprodução
8º - Bernard Arnault: com 76 anos, o CEO e presidente do grupo de bens de luxo LVMH (que inclui marcas como Christian Dior, Louis Vuitton, Sephora e Tiffany & Co) reuniu um patrimônio líquido de 160,6 bilhões de dólares, ou R$ 854,4 bilhões, após uma alta de 6,5 bilhões (R$ 34,3 bilhões) por Frederic Legrand / Shutterstock
9º - Steve Ballmer: o ex-CEO da Microsoft, de 69 anos, reuniu uma fortuna de 156,4 bilhões de dólares, o que vale R$ 832,1 bilhões, após um acréscimo de 5,1 bilhões de dólares (R$ 27 bilhões) no último mês por Reprodução
10º - Warren Buffett: o investidor, filantropo, presidente do conselho e diretor executivo da Berkshire Hathaway, de 95 anos, acumulou uma fortuna de 148,5 bilhões de dólares em outubro, o que representa R$ 789,4 bilhões. O resultado vem de uma alta de 1,9 bilhão de dólares (R$ 10,1 bilhões) no mês anterior por Shutterstock
1 de 10
1º - Elon Musk: o CEO da Tesla e da SpaceX, e presidente e diretor de tecnologia do X, de 54 anos, chegou a um patrimônio líquido de 499,1 bilhões de dólares, ou R$ 2,6 tilhões, após uma alta de 83,5 bilhões de dólares (R$ 399,56 bilhões) no último mês por Reprodução

Leia mais

Imagem - Pensar que investir é só para ricos é um dos erros mais comuns, diz economista

Pensar que investir é só para ricos é um dos erros mais comuns, diz economista

Imagem - De office boy a milionário: fundador da Zara revela segredos para se tornar um dos homens mais ricos do mundo

De office boy a milionário: fundador da Zara revela segredos para se tornar um dos homens mais ricos do mundo

Imagem - Super-ricos: saiba quem são os maiores bilionários brasileiros da lista da Forbes

Super-ricos: saiba quem são os maiores bilionários brasileiros da lista da Forbes

Tags:

Bilionários Mais Ricos Ricos

Mais recentes

Imagem - Hamas aceita acordo de cessar-fogo proposto por Donald Trump

Hamas aceita acordo de cessar-fogo proposto por Donald Trump
Imagem - Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo

Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo
Imagem - Ataque em sinagoga na Inglaterra deixa quatro feridos durante Yom Kippur

Ataque em sinagoga na Inglaterra deixa quatro feridos durante Yom Kippur

MAIS LIDAS

Imagem - Em qual canal vai passar Vasco x Vitória pela Série A 2025
01

Em qual canal vai passar Vasco x Vitória pela Série A 2025

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
02

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local

Imagem - Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro
03

Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro

Imagem - Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas
04

Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas