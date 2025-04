DIPLOMACIA

Mulher de ex-presidente pede asilo em embaixada brasileira

Nadine Heredia e o marido foram condenados a 15 de prisão por lavagem de dinheiro

Monique Lobo

Publicado em 15 de abril de 2025 às 20:49

Nadine Heredia Crédito: Presidência do Peru/Divulgação

A esposa do ex-presidente do Peru Ollanta Humala, Nadine Heredia, pediu asilo na Embaixada do Brasil em Lima, nesta terça-feira (15). O pedido aconteceu no mesmo dia em que ela e o marido foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em um caso que envolve a construtora brasileira Odebrecht (atual Novonor). >

De acordo com o comunicado da Chancelaria do Peru, Nadine entrou na embaixada na manhã desta terça-feira. E que o pedido de asilo solicitado por ela esté em "concordância com o que foi estabelecido na Convenção sobre Asilo Diplomático de 1954, da qual o Peru e o Brasil fazem parte". >

O governo peruano também informou que os dois países estão em contato permanente sobre a situação. >

De acordo com interlocutores do ex-presidente do Peru, a ex-primeira-dama resistiu a pedir o asilo, mas acataou um pedido do marido, que decidiu cumprir a pena de prisão. Segundo as informações, divulgadas pela Folha, Ollanta argumentou que Nadine não tinha conseguido autorização para viajar ao Brasil para tratar um câncer, então corria risco de nunca mais sair da prisão. O casal tem três filhos.>

Sentença>

O ex-presidente e a ex-primeira dama foram condenados após investigações apontarem o recebimento de 3 milhões de dólares da Odecrecht e 200 mil dólares do governo do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez para financiar as campanhas presidenciais do peruado em 2006 e 2011.>