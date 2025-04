ENGOMADEIRA

‘Está fazendo medo’: diz moradora sobre presença de policiais na Engomadeira

PM mantém patrulha na região após protestos pela morte da jovem Ana Luíza Silva

Uma moradora relatou que o clima é de medo na Engomadeira nesta terça-feira (15), um dia após os protestos de familiares e amigos de Ana Luíza Silva, jovem de 19 anos morta no domingo (13) em ação policial na localidade. De acordo com uma mulher, que não quis se identificar, PMs estão ocupando as ruas do bairro e intimidando moradores. >

A Secretaria Municipal De Mobilidade informou que as linhas 1214 - Engomadeira x Baixa dos Sapateiros/Lapa e 1215 - Engomadeira X Lapa Via Narandiba/Bonocô já retomaram as atividades no bairro. O serviço havia sido interrompido no domingo, logo após a morte de Ana Luíza, por conta dos protestos de moradores que fecharam a entrada do bairro com pneus e tapumes incendiados.>