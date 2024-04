"COSTUME DO CAMPO"

Mulher perde guarda de cão após pedir que açougue o abatesse

Questionada, a mulher disse que o abate era um "costume do campo"

Uma mulher de 51 anos perdeu a guarda do seu cachorro após pedir para abatê-lo em um açougue. O caso aconteceu na cidade de La Plata, capital da província de Buenos Aires, na Argentina.

Após denúncias, Tobías, um golden retriever de 9 anos, foi resgatado por um grupo de protetores de animais. Questionada, a mulher disse que o abate era um “costume do campo”. As informações são do jornal argentino La Nación.