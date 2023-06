Passageiro de submarino estava 'apavorado' antes da viagem ao Titanic

Suleman e Shahzada Dawood estão entre os mortos . Crédito: Arquivo Pessoal

Dias antes de iniciar a viagem no submarino da OceanGate até os destroços do Titanic, Suleman Dawood, o estudante universitário de 19 anos que acompanhava seu pai na expedição, estava 'apavorado' com a viagem, disse sua tia em uma entrevista à NBC News.



Azmeh Dawood, irmã mais velha do empresário paquistanês Shahzada Dawood, disse que seu sobrinho informou a um parente que "não estava muito disposto" e se sentiu "apavorado" com a viagem para explorar os destroços do Titani.

No final, o jovem acabou embarcando no submersível de 22 da OceanGate porque a viagem caiu no fim de semana do Dia dos Pais e ele estava ansioso para agradar seu pai, que era apaixonado pela história do Titanic, de acordo com Azmeh.

"Estou pensando em Suleman, que tem 19 anos, lá dentro, talvez apenas tentando recuperar o fôlego... Tem sido incapacitante, para ser honesto", disse Azmeh, antes da notícia da morte dos ocupantes.

A OceanGate confirmou na tarde desta quinta-feira, 22, à rede de TV CNN a morte das cinco pessoas a bordo do submarino desaparecido enquanto fazia uma expedição turística rumo ao Titanic. Partes do submersível que pertencia à empresa foram encontradas na manhã de hoje a 500 metros do navio, naufragado em 1912.