Saiba quem é Liang Wenfeng, CEO da DeepSeek

Empresa tem disputado espaço no ramo da Inteligência Artificial (IA), com gigantes do mercado

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 23:24

Liang Wenfeng Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A DeepSeek abalou o mundo da tecnologia na última semana. Liang Wenfeng é a cara por trás da startup responsável pela mais nova Inteligência Artificial (IA) do mercado, chegando a competir a OpenAI, dona do ChatGPT e líder do ramo. Antes de ser o CEO da empresa, Wenfeng começou sua carreira profissional no setor financeiro. Aos 40 anos, construiu um fundo de hedge - e depois refinou seus modelos quantitativos para expandir para a inteligência artificial.>

O CEO da DeepSeek, fundada em 2023, nasceu na província de Guangdong, no sul da China. Estudou em Zhejiang, no leste do país - lar de gigantes da tecnologia como a Alibaba -, segundo a mídia chinesa. O fundo de hedge que ele criou em 2015, o High-Flyer Quantitative Investment Management, desenvolveu modelos para negociações automatizadas no mercado de ações e começou a utilizar técnicas de aprendizado de máquina para aprimorar essas estratégias.>

Como muitos traders quantitativos chineses, o High-Flyer sofreu perdas quando reguladores impuseram restrições a esse tipo de negociação no último ano. No entanto, a empresa ainda administra cerca de US$ 8 bilhões em ativos, garantindo recursos consideráveis para financiar a pesquisa em IA da DeepSeek.>

Além disso, o fundo conta com um grande poder computacional para desenvolver inteligência artificial, já que, até 2022, o High-Flyer havia adquirido um cluster de 10 mil chips A100 da Nvidia, usados na construção e operação de sistemas de IA, conforme uma publicação na rede social chinesa WeChat. Pouco tempo depois, os Estados Unidos impuseram restrições à venda desses chips para a China.>

"A questão é: temos certeza de que queremos fazer isso, podemos fazer isso e somos capazes de fazer isso. Por isso, estamos entre os candidatos mais qualificados para enfrentar esse desafio agora", disse Liang ao meio de comunicação de tecnologia Waves em 2023. Ele destacou que, no momento, nem as grandes empresas de tecnologia nem as startups têm uma vantagem inquestionável. "Com a OpenAI abrindo caminho, todos estão trabalhando com artigos publicados e código aberto", afirmou.>

Liang descreveu sua rotina como igual à de qualquer outro pesquisador: ele passa seus dias lendo artigos, escrevendo código e participando de discussões em grupo. Segundo ele, a DeepSeek busca explorar o significado da inteligência. "As pessoas podem achar que há alguma lógica comercial oculta por trás disso, mas é principalmente movido pela curiosidade", disse>

Curiosamente, quando questionada sobre "Quem é Liang Wenfeng?", a IA da DeepSeek inicialmente identificou outra pessoa com o mesmo nome. Quando perguntada sobre a origem e a formação acadêmica de Liang, respondeu que, até outubro de 2023, data do último corte de conhecimento do modelo R1 da DeepSeek, "não há informações publicamente disponíveis sobre a origem ou a formação acadêmica de Liang Wenfeng". A resposta acrescentava que, "se você está se referindo ao fundador da DeepSeek, detalhes sobre sua vida pessoal ou trajetória acadêmica não foram divulgados publicamente".>

A abordagem focada de Liang reflete sua determinação em avançar no aprendizado de IA. Ele acredita que, após décadas dependendo da inovação do Ocidente, a China precisa começar a fazer suas próprias contribuições.>