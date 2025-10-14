VIROU MILIONÁRIO

Sorte inacreditável: homem ganha na loteria duas vezes em 2025

Ele planeja usar o dinheiro para quitar dívidas e ajudar a igreja

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:01

Shelley Suttles Crédito: Loteria de Connecticut/Instagram

Um sortudo morador de Bridgeport, Connecticut, voltou a comemorar após vencer novamente na loteria em 2025. Shelley Suttles descobriu no fim de setembro que seu bilhete do jogo Ultimate 7s valia US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões) enquanto fazia compras em uma loja de conveniência local. Este prêmio se soma a outro ganho de US$ 100 mil (R$ 530 mil) que ele havia conquistado no meio do ano, no Cash5.

"Quase desmaiei", disse Shelley à Loteria de Connecticut ao relembrar o momento da vitória. "Raspei a caixa e vi um milhão de dólares. Nunca tinha visto um milhão de dólares em um bilhete antes. Peguei o telefone e liguei para minha irmã, e ela começou a gritar. Ela também não acreditou", contou à revista People.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Jogador frequente, Shelley revelou que pretende usar os prêmios para quitar dívidas e também fazer doações para a igreja que frequenta.