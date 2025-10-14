Sorte inacreditável: homem ganha na loteria duas vezes em 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:01
Um sortudo morador de Bridgeport, Connecticut, voltou a comemorar após vencer novamente na loteria em 2025. Shelley Suttles descobriu no fim de setembro que seu bilhete do jogo Ultimate 7s valia US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões) enquanto fazia compras em uma loja de conveniência local. Este prêmio se soma a outro ganho de US$ 100 mil (R$ 530 mil) que ele havia conquistado no meio do ano, no Cash5.
"Quase desmaiei", disse Shelley à Loteria de Connecticut ao relembrar o momento da vitória. "Raspei a caixa e vi um milhão de dólares. Nunca tinha visto um milhão de dólares em um bilhete antes. Peguei o telefone e liguei para minha irmã, e ela começou a gritar. Ela também não acreditou", contou à revista People.
O que dá para comprar com um prêmio da loteria?
Jogador frequente, Shelley revelou que pretende usar os prêmios para quitar dívidas e também fazer doações para a igreja que frequenta.
Além da felicidade do vencedor, a loja onde o bilhete foi comprado receberá uma bonificação de US$ 10 mil (R$ 53 mil). A Loteria de Connecticut também destaca seu impacto social: parte dos lucros é destinada ao Fundo Geral do estado, que financia educação, saúde e segurança pública. No ano fiscal de 2023, a entidade devolveu US$ 404 milhões (R$ 2,1 bilhões) ao estado.