Sorte inacreditável: homem ganha na loteria duas vezes em 2025

Ele planeja usar o dinheiro para quitar dívidas e ajudar a igreja

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:01

Shelley Suttles
Shelley Suttles Crédito: Loteria de Connecticut/Instagram

Um sortudo morador de Bridgeport, Connecticut, voltou a comemorar após vencer novamente na loteria em 2025. Shelley Suttles descobriu no fim de setembro que seu bilhete do jogo Ultimate 7s valia US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões) enquanto fazia compras em uma loja de conveniência local. Este prêmio se soma a outro ganho de US$ 100 mil (R$ 530 mil) que ele havia conquistado no meio do ano, no Cash5.

"Quase desmaiei", disse Shelley à Loteria de Connecticut ao relembrar o momento da vitória. "Raspei a caixa e vi um milhão de dólares. Nunca tinha visto um milhão de dólares em um bilhete antes. Peguei o telefone e liguei para minha irmã, e ela começou a gritar. Ela também não acreditou", contou à revista People.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil

Jogador frequente, Shelley revelou que pretende usar os prêmios para quitar dívidas e também fazer doações para a igreja que frequenta.

Além da felicidade do vencedor, a loja onde o bilhete foi comprado receberá uma bonificação de US$ 10 mil (R$ 53 mil). A Loteria de Connecticut também destaca seu impacto social: parte dos lucros é destinada ao Fundo Geral do estado, que financia educação, saúde e segurança pública. No ano fiscal de 2023, a entidade devolveu US$ 404 milhões (R$ 2,1 bilhões) ao estado.

