OPORTUNIDADE

52 novas vagas de emprego abrem em Feira de Santana; saiba como se candidatar

Confira a lista de oportunidades sendo ofertadas nesta segunda-feira (25)

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:24

Carteira de trabalho Crédito: Shutterstock

O SineBahia iniciou a semana com excelentes notícias para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. Nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2025, a unidade de Feira de Santana divulgou uma nova lista com 52 vagas de emprego disponíveis em sete áreas de atuação. As oportunidades são destinadas a moradores da cidade e região, e as candidaturas já estão abertas. Confira abaixo:

Vagas de emprego disponíveis:

Embora a lista completa seja dinâmica e possa sofrer alterações ao longo do dia, algumas áreas se destacam na convocação desta segunda-feira (25). Entre as oportunidades disponíveis, há postos para:

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Fundamental Completo

Sem Experiência

Benefícios: vale-transporte, assistência médica e odontológica e uniforme

Salário de R$ 1.518,00

03 VAGAS

ATENDENTE DE AGÊNCIA

Ensino Médio Completo

Com Experiência em atendimento

A empresa informará os benefícios

Salário de R$ 1.590,00

Possuir CNH A/B

02 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses na CTPS

A empresa informará os benefícios

Salário a combinar

20 VAGAS

CARREGADOR DE CAMINHÃO

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses na CTPS

A empresa informará os benefícios

Salário a combinar

09 VAGAS

CONFERENTE DE MERCADORIAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

A empresa informará os benefícios

Salário a combinar

15 VAGAS

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Médio Completo

Com Experiência na CTPS

Benefícios: vale-transporte, assistência médica, cesta básica, transporte da Empresa, seguro de vida e uniforme

Salário a combinar

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Sem experiência

A empresa informará os benefícios

Salário a combinar

01 VAGA

Como se Candidatar às Vagas do SineBahia em Feira de Santana?

O processo para concorrer a uma das vagas é simples e acessível. Os interessados devem ficar atentos aos documentos necessários para agilizar o atendimento e garantir a candidatura.

Documentação Necessária

Para realizar o cadastro e a candidatura, é imprescindível que o trabalhador apresente os seguintes documentos originais:

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), física ou digital;

Documento de Identidade (RG);



CPF;



Comprovante de residência atualizado (últimos três meses);



Comprovante de escolaridade.



Canais de Atendimento

Os candidatos podem se candidatar às vagas presencialmente em dois postos na cidade de Feira de Santana. Uma unidade está localizada na Rua Desembargador Felinto Bastos, 450, no centro, e o atendimento é por ordem de chegada, das 7h às 12h. A outra unidade funciona no Posto SAC da Rua Vasco Filho, 23, também no centro, e o atendimento é feito por agendamento, das 7h às 16h.