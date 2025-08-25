52 novas vagas de emprego abrem em Feira de Santana; saiba como se candidatar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:24
O SineBahia iniciou a semana com excelentes notícias para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. Nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2025, a unidade de Feira de Santana divulgou uma nova lista com 52 vagas de emprego disponíveis em sete áreas de atuação. As oportunidades são destinadas a moradores da cidade e região, e as candidaturas já estão abertas. Confira abaixo:
Embora a lista completa seja dinâmica e possa sofrer alterações ao longo do dia, algumas áreas se destacam na convocação desta segunda-feira (25). Entre as oportunidades disponíveis, há postos para:
O processo para concorrer a uma das vagas é simples e acessível. Os interessados devem ficar atentos aos documentos necessários para agilizar o atendimento e garantir a candidatura.
Para realizar o cadastro e a candidatura, é imprescindível que o trabalhador apresente os seguintes documentos originais:
Os candidatos podem se candidatar às vagas presencialmente em dois postos na cidade de Feira de Santana. Uma unidade está localizada na Rua Desembargador Felinto Bastos, 450, no centro, e o atendimento é por ordem de chegada, das 7h às 12h. A outra unidade funciona no Posto SAC da Rua Vasco Filho, 23, também no centro, e o atendimento é feito por agendamento, das 7h às 16h.
