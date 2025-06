INSEGURANÇA

Com apenas dois policiais por turno, Xique-Xique vive terror com ataque a tiros; 'É assim que o PT trata a vida dos baianos', diz Neto

O município possui cerca de 50 mil habitantes

Pombo Correio

Publicado em 27 de junho de 2025 às 17:50

ACM Neto Crédito: Marina Silva/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, voltou a criticar a gestão da segurança pública na Bahia após um ataque a tiros que deixou dois mortos e quatro feridos em um bar na cidade de Xique-Xique, na região de Irecê. O município, que possui cerca de 50 mil habitantes, conta com apenas dois policiais por turno nas ruas, segundo o próprio Neto, que classificou o episódio como mais um retrato do “caos na segurança”. >

“Enquanto o governo fecha os olhos, a população vive com medo. O que aconteceu em Xique-Xique com tiros em um bar, dois mortos, feridos e uma criança em risco é só mais um retrato do caos na segurança da Bahia. Com 50 mil habitantes, a cidade tem apenas dois policiais nas ruas por turno. É assim que o PT trata a vida dos baianos. Bahia, o estado mais violento do Brasil!”, escreveu Neto nas redes sociais.>

O crime aconteceu no bairro Ponta da Ilha e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram três homens encapuzados entrando armados no bar e atirando. Os clientes entram em pânico: alguns se escondem embaixo das mesas, outros correm para tentar escapar. Uma das armas utilizadas seria de uso restrito da polícia.>

As vítimas fatais foram identificadas como Genivaldo Oliveira Damasceno, de 47 anos, dono do bar, e Uilson Nunes Pereira, de 46. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento ninguém foi preso.>