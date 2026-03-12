ELEIÇÕES

Pesquisa Realtime/Bigdata: ACM Neto lidera corrida eleitoral ao governo da Bahia

Levantamento mostra a liderança do ex-prefeito de Salvador com 44%, seguido do atual governador Jerônimo Rodrigues com 39%

Estadão

Publicado em 12 de março de 2026 às 21:20

ACM Neto Crédito: Divulgação

Pesquisa Realtime/Bigdata realizada sobre a corrida ao governo da Bahia, com eleitores do Estado, mostra a liderança do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) com 44%, seguido do atual governador e pré-candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) com 39%. Os outros postulantes, como José Carlos Aleluia (Novo) e Ronaldo Mansur (PSOL) ficaram com 2%. Brancos e nulos somam 8% e não sabem ou não responderam 5%.

No quesito rejeição, há um empate dentro da margem de erro na liderança: Jerônimo tem 43% e ACM Neto 42%; Aleluia tem 33% e Mansur 20%. Sobre o trabalho do atual governador e pré-candidato à reeleição, 50% desaprovam e 47% aprovam.