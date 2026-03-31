ECONOMIA

Quem tem direito à prisão domiciliar e por que nem todos conseguem

Casos de políticos ampliam a discussão sobre critérios legais, enquanto milhares seguem presos mesmo com possibilidade de revisão judicial

Maiara Baloni

Publicado em 31 de março de 2026 às 14:30

Prisão domiciliar no Brasil Crédito: IA/GEMINI

A aplicação da prisão domiciliar no Brasil consolidou-se, nos últimos anos, como um dos temas mais sensíveis do Direito Penal e da política nacional. O que a legislação prevê como uma medida excepcional, aplicada em hipóteses específicas para resguardar a dignidade humana, tornou-se, em 2026, foco de grande atenção pública.



Bolsonaro está preso em Brasília 1 de 5

Com figuras políticas de alta visibilidade, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, recorrendo a esse recurso, o debate central é se o sistema judiciário aplica as mesmas regras para todos.



Quem tem direito à prisão domiciliar?

A prisão domiciliar não é liberdade antecipada, mas uma alternativa ao presídio prevista no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal. A substituição acontece em situações muito específicas:



Idade: maiores de 80 anos durante o processo ou condenados com mais de 70 anos desde que apresentem doença grave.

Saúde: pessoas com doença grave, especialmente quando o tratamento adequado não pode ser garantido no sistema prisional.

Gestantes: mulheres em qualquer fase da gravidez podem ter a prisão domiciliar concedida, conforme decisão judicial.

Mães e cuidadores: mulheres com filhos de até 12 anos incompletos, desde que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça, nem contra o próprio filho.

Pais responsáveis: homens que comprovem ser os únicos responsáveis pelos cuidados de filho de até 12 anos ou de pessoa com deficiência, mediante decisão judicial.

O papel do STF e os mutirões do CNJ

A interpretação dessas regras mudou bastante com a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente a partir de decisões colegiadas sobre o tema. O entendimento consolidado é de que a prisão domiciliar deve ser priorizada para gestantes e mães de crianças pequenas, desde que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça.



Mais do que decisões isoladas, essa postura gerou ações práticas. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sob orientação dessas diretrizes, passou a organizar mutirões carcerários periódicos. O objetivo é revisar processos de milhares de mulheres e idosos que podem se enquadrar nos critérios legais para prisão domiciliar, mas que continuam em situação de prisão por falta de assistência jurídica ou demora no sistema. Essa movimentação busca humanizar o sistema, embora sofra críticas de quem vê nessas medidas uma redução excessiva do rigor penal.



Dos casos históricos a Bolsonaro

A trajetória de figuras públicas ajuda a ilustrar como a prisão domiciliar é discutida em momentos de crise. Um marco importante nesse debate foi o caso de Adriana Ancelmo, ex-primeira-dama do Rio de Janeiro e esposa do ex-governador Sérgio Cabral, que obteve decisão favorável para cumprir prisão domiciliar para cuidar dos filhos menores. Na época, a decisão gerou uma forte discussão nacional sobre isonomia, questionando se o benefício concedido a uma figura de elite seria estendido às milhares de detentas anônimas em situação semelhante.



Hoje, o cenário analítico se volta para Jair Bolsonaro. Após decisões que consideraram risco à ordem pública, pedidos desse tipo de medida vêm sendo analisados sob regras rígidas, como o uso de tornozeleira eletrônica e restrição de visitas. Como o sistema prisional enfrenta dificuldades estruturais, a defesa costuma alegar que o Estado não tem condições de garantir a segurança ou a saúde desses réus em unidades prisionais comuns, o que coloca o Judiciário em um constante exercício de equilíbrio institucional.



Por que os pedidos são negados?

Mesmo atendendo aos requisitos de idade ou saúde, muitos pedidos são rejeitados. Juízes e tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, negam o benefício quando entendem que há risco à ordem pública ou à segurança da sociedade.



Se o crime foi cometido com violência ou grave ameaça ou se há indícios de que o preso pode continuar liderando atividades criminosas de dentro de casa, a Justiça mantém a prisão. Além disso, a simples existência de uma doença não abre as portas automaticamente. É necessário provar, por meio de perícia, que a estrutura médica do presídio é insuficiente para aquele caso específico.



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