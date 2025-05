POLÍTICA

STF ouve testemunhas de Mauro Cid em ação sobre tentativa de golpe nesta quinta (22)

Oito militares serão ouvidos pelo ministro Alexandre de Moraes

As testemunhas indicadas pelo tenente-coronel Mauro Cid no processo que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022 serão ouvidas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (22). >