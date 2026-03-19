POLÍTICA

Wagner faz cobrança pública e demonstra incômodo com indefinição da chapa governista

O governador Jerônimo Rodrigues tem afirmado que a majoritária governista deve ser definida até o fim deste mês

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:32

Senador Jaques Wagner em entrevista à rádio Metrópole Crédito: Reprodução/Youtube

O senador Jaques Wagner (PT) fez uma cobrança pública, nesta quinta-feira (19), ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e demonstrou incômodo com a indefinição da chapa governista. Para ele, o impasse precisa ser “resolvido logo”.

"Espero que resolva logo. Ele próprio (Jerônimo Rodrigues) disse que ia fazer o negócio até o final de março, e eu espero que resolva. (...) Por mim, batia o martelo e não ficava nesse estica e puxa que está aí", declarou Wagner, em entrevista à rádio Metrópole, ao acrescentar: "Vou ver, se no dia 30, eu venho aqui e bato isso aqui".

Wagner reafirmou que, se depender da opinião dele, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) permanecerá na chapa concorrendo à reeleição. Jerônimo Rodrigues, por sua vez, tem se mostrado contrário à manutenção do emedebista na composição.

No fim de fevereiro, o senador petista chegou a se antecipar ao chefe do Palácio de Ondina e anunciar a chapa majoritária governista, com Geraldo Júnior como vice. No entanto, ao retornar de uma missão internacional, Jerônimo desautorizou o aliado e afirmou que a composição ainda seguia sem vice definido.