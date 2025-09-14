Acesse sua conta
22ª Parada LGBT da Bahia reúne centenas de foliões na Barra com direito à trio de Léo Kret

Neste ano, o evento celebra o tema “Envelhecer sem vergonha - Com orgulho!”

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 17:47

22ª Parada LGBT da Bahia
22ª Parada LGBT da Bahia Crédito: Reprodução/Clécio Mendes

Sob o tema “Envelhecer sem vergonha - Com orgulho!”, a 22ª Parada LGBT da Bahia reuniu centenas de foliões na Barra, em Salvador, na tarde deste domingo (14). Com concentração iniciada por volta das 14h saiu do Farol em direção ao Clube Espanhol, um dos trios foi puxado pela cantora, dançarina, atriz e primeira vereadora trans do Brasil, Leo Kret e pela banda Selakuatro. A programação inclui outros oito trios elétricos, além de apresentações artísticas no Palco da Diversidade, mensagens de luta e homenagens.

Com o trio estacionado para que o público pudesse dançar, Léo Kret e a banda SelaKuatro animaram a Parada com sucessos do pagodão baiano, entre eles “Vou Meter”, do grupo Kortesia, e “Liga da Justiça (Mulher Maravilha)”, da banda Levanóiz. Durante todo o percurso, o trio foi seguido por participantes, muitos deles vestidos com fantasias ou acessórios nas cores da bandeira LGBTQIA+.

22ª Parada LGBT da Bahia

22ª Parada LGBT da Bahia por Reprodução/Clécio Mendes
Léo Kret na 22ª Parada LGBT da Bahia por Reprodução/Clécio Mendes
Léo Kret na 22ª Parada LGBT da Bahia por Reprodução/Clécio Mendes
22ª Parada LGBT da Bahia por Reprodução/Clécio Mendes
22ª Parada LGBT da Bahia por Reprodução/Clécio Mendes
1 de 5
22ª Parada LGBT da Bahia por Reprodução/Clécio Mendes

Leo Kret, que é um dos principais símbolos de luta por direitos da comunidade LGBTQIAP+ na Bahia e no Brasil, celebrou a realização de mais uma parada. "É um marco de resistência, de visibilidade e de celebração da diversidade. Para Salvador e para Bahia, tem um peso histórico, porque reafirma realmente o compromisso do nosso estado com a democracia, com os direitos humanos e com respeito às diferenças", destacou a artista. 

Organizada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), a escolha do tema foi pensada com o objetivo de conscientizar a população sobre a invisibilidade do envelhecimento da comunidade, reafirmando o direito de viver com dignidade em todas as fases da vida. "O envelhecimento da população LGBT é um chamado para garantirmos dignidade, respeito e políticas públicas, que assegurem a qualidade de vida para todas as gerações. Envelhecer com orgulho é um direito nosso, sem medo, sem vergonha e sem preconceito", pontuou Leo Kret.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador marcou presença com um módulo especial onde são oferecidos atendimentos de urgência e emergência, serviços de prevenção, além de testagem rápida para HIV e sífilis. Ao longo da Parada, os profissionais estão distribuindo insumos de cuidado e prevenção, como preservativos internos e externos, gel lubrificante e autotestes de HIV.

