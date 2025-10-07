Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Academia gratuita em Salvador: saiba onde se exercitar sem pagar

Confira também os horários de funcionamento

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:58

Academia ao ar livre em Salvador
Academia Salvador Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

Não é por falta de dinheiro que a atividade física vai ficar de lado. Em Salvador, é possível se exercitar gratuitamente em espaços com aparelhos de musculação e aulas coletivas ministradas por profissionais. Esses espaços integram o projeto Academia Salvador, realizado pela prefeitura da capital baiana.

Para utilizar os espaços, basta fazer um agendamento através do aplicativo MUDE, que está disponível gratuitamente na App Store e Play Store. Para cadastro, é necessário informar nome, CPF, número de celular, data de nascimento e indicar um contato de emergência. O app também solicita informações de saúde e prática de exercícios.

A idade mínima para participar das aulas de musculação é de 15 anos. Menores de 18 anos devem se inscrever presencialmente na Academia Salvador, acompanhados de um responsável e ambos devem apresentar documento de identificação com foto. Maiores de 60 anos devem apresentar atestado específico para a prática de exercícios de musculação.

As aulas têm duração de 50 minutos e possuem capacidade pré-estabelecida de alunos.

Confira onde ficam as unidades da Academia Salvador e os horários de funcionamento:

Unidades da Academia Salvador

Unidade Amaralina por Reprodução
Unidade Cajazeiras por Reprodução
Unidade Dique do Tororó por Reprodução
Unidade Barros Reis por Reprodução
Unidade Bonfim por Reprodução
Unidade Boca do Rio por Reprodução
Unidade Itapuã por Reprodução
Unidade Calabar por Reprodução
Unidade Imbuí por Reprodução
Unidade Largo do Tanque por Reprodução
Unidade Mané Dendê por Reprodução
Unidade Narandiba por Reprodução
Unidade São Tomé de Paripe por Reprodução
Unidade São Caetano por Reprodução
1 de 14
Unidade Amaralina por Reprodução

Leia mais

Imagem - Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba

Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba

Imagem - De Bodytech a Villa Forma: veja academias de Salvador que aceitam WellHub ou TotalPass

De Bodytech a Villa Forma: veja academias de Salvador que aceitam WellHub ou TotalPass

Imagem - Setor fitness em alta: número de academias supera o de farmácias em Salvador

Setor fitness em alta: número de academias supera o de farmácias em Salvador

Tags:

Salvador Atividade Física Academia Exercício Academia Salvador

Mais recentes

Imagem - Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador

Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador
Imagem - Veja como a alimentação influencia a gordura no fígado

Veja como a alimentação influencia a gordura no fígado
Imagem - Suspeito de esfaquear turista argentino na Barra é capturado

Suspeito de esfaquear turista argentino na Barra é capturado

MAIS LIDAS

Imagem - Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital
01

Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital

Imagem - Bebê de 6,5 kg nasce de parto normal, sofre sequelas e a mãe precisa de 55 pontos
02

Bebê de 6,5 kg nasce de parto normal, sofre sequelas e a mãe precisa de 55 pontos

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
03

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
04

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local