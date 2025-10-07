SAÚDE

Academia gratuita em Salvador: saiba onde se exercitar sem pagar

Confira também os horários de funcionamento

Monique Lobo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:58

Academia Salvador Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

Não é por falta de dinheiro que a atividade física vai ficar de lado. Em Salvador, é possível se exercitar gratuitamente em espaços com aparelhos de musculação e aulas coletivas ministradas por profissionais. Esses espaços integram o projeto Academia Salvador, realizado pela prefeitura da capital baiana.

Para utilizar os espaços, basta fazer um agendamento através do aplicativo MUDE, que está disponível gratuitamente na App Store e Play Store. Para cadastro, é necessário informar nome, CPF, número de celular, data de nascimento e indicar um contato de emergência. O app também solicita informações de saúde e prática de exercícios.

A idade mínima para participar das aulas de musculação é de 15 anos. Menores de 18 anos devem se inscrever presencialmente na Academia Salvador, acompanhados de um responsável e ambos devem apresentar documento de identificação com foto. Maiores de 60 anos devem apresentar atestado específico para a prática de exercícios de musculação.

As aulas têm duração de 50 minutos e possuem capacidade pré-estabelecida de alunos.

Confira onde ficam as unidades da Academia Salvador e os horários de funcionamento: