BaZá RoZê completa 7 anos com edição especial no Goethe-Institut

Projeto acontece neste sábado (13) e domingo (14)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:23

Edição anterior do BaZá RoZê, no Goethe-Institut
Edição anterior do BaZá RoZê, no Goethe-Institut Crédito: Divulgação

O BaZá RoZê completa sete anos de história com uma nova edição que acontece neste sábado (13) e domingo (14), das 13h às 20h, no Goethe-Institut Salvador, no Corredor da Vitória. A entrada é gratuita.

A programação conta com oficinas de Realidade Virtual, Jogos Tecnológicos e de Sustentabilidade, vivências brincantes, performance Dance, Alquimia e a Roda de Conversa "Liberdade feminina, precisamos falar sobre". Além disso, tem os shows da cantora e compositora Priscila Magalhães, com tributo à Gal Costa, e Pedro de Rosa Morais cantando clássicos do samba.

Tem também aulas de alongamento e yoga, na Praça do Cacau, na própria instituição. Para essas atividades, o horário de entrada é às 11h30. Nesta edição, o tema é "Um sonho em bando, um bando de sonhos"

Veja como foi a edição anterior do BaZá RoZê no Goethe-Institut

Sonho que virou realidade

O BaZá RoZê é conhecido como um projeto afetivo e artístico que promove a união da arte, cultura e empreendedorismo com protagonismo feminino. Ao longo de 50 edições, cerca de 2 mil pessoas passaram pelos espaços que abrigaram o projeto. Foram mais de 500 expositores de áreas diversas integrando a iniciativa nesses sete anos.

Fundado na Casa Rosada dos Barris, em 2018, o BaZá RoZê nasceu com um propósito em prol das lutas femininas. Já passaram pelo palco do projeto a jovem compositora e cantora de blues Cacá Magalhães, a cantora carioca Mãeana, ao lado do músico Bem Gil, além de referências da música baiana como a sambista Juliana Ribeiro e as cantoras Aiace, Manuela Rodrigues, Ana Barroso, Sandra Simões, Ana Paula Albuquerque, Juliana Leite, Angela Veloso e Priscila Magalhães. Passaram também os músicos Pedro de Rosa Morais e Estevam Dantas.

De acordo com Brenda Medeiros, o sonho de montar a feira contagiou um inúmeras mulheres que se juntaram a pessoas de todos os gêneros e idades para levar adiante esse projeto. “Aqui vivemos uma história de um bando de mulheres que se multiplica, que cria novas formas a cada edição. Que existe, resiste e sobrevive mantendo a coragem e alegria como guias dessa jornada que não seria tão forte e bonita se não estivéssemos juntos e juntas em bando”, ressalta.

Confira a programação:

SÁBADO (13)

11h30

Aula de alongamento com Melissa Rios

14h

Vivências Brincantes com brinquedos sustentáveis com Lu Pereira

14h30 às 18h

Oficinas de Realidade Virtual e Jogos Tecnológicos do Projeto Portas Abertas do Goethe (Caneta 3D, Arena de Robôs, Crie seu Bottons, Jogos virtuais com óculos VR)

Vivência no espaço Maker

Jardim de projetos interativos

Projeto Viver Melhor com oficina de borboletas com garrafas pet

17h30

Show de Priscila Magalhães – tributo à Gal Costa

DOMINGO (14)

11h30

Aula de Yoga com Ju Barrena

14h

Vivências Brincantes com brinquedos sustentáveis com Lu Pereira

14h30 às 18h

Oficinas de Realidade Virtual e Jogos Tecnológicos do Projeto Portas Abertas do Goethe (Caneta 3D, Arena de Robôs, Crie seu Bottons, Jogos virtuais com óculos VR)

Vivência no espaço Maker

Jardim de projetos interativos

Projeto Viver Melhor com oficina de borboletas com garrafas pet

15h

Roda de conversa "Liberdade feminina, precisamos falar sobre"

16h30

Performance Dance Alquimia com Daniela Augusto

17h30

Show de Pedro de Rosa Morais cantando clássico do samba

