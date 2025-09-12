BaZá RoZê completa 7 anos com edição especial no Goethe-Institut

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:23
O BaZá RoZê completa sete anos de história com uma nova edição que acontece neste sábado (13) e domingo (14), das 13h às 20h, no Goethe-Institut Salvador, no Corredor da Vitória. A entrada é gratuita.
A programação conta com oficinas de Realidade Virtual, Jogos Tecnológicos e de Sustentabilidade, vivências brincantes, performance Dance, Alquimia e a Roda de Conversa "Liberdade feminina, precisamos falar sobre". Além disso, tem os shows da cantora e compositora Priscila Magalhães, com tributo à Gal Costa, e Pedro de Rosa Morais cantando clássicos do samba.
Tem também aulas de alongamento e yoga, na Praça do Cacau, na própria instituição. Para essas atividades, o horário de entrada é às 11h30. Nesta edição, o tema é "Um sonho em bando, um bando de sonhos"
Veja como foi a edição anterior do BaZá RoZê no Goethe-Institut
O BaZá RoZê é conhecido como um projeto afetivo e artístico que promove a união da arte, cultura e empreendedorismo com protagonismo feminino. Ao longo de 50 edições, cerca de 2 mil pessoas passaram pelos espaços que abrigaram o projeto. Foram mais de 500 expositores de áreas diversas integrando a iniciativa nesses sete anos.
Fundado na Casa Rosada dos Barris, em 2018, o BaZá RoZê nasceu com um propósito em prol das lutas femininas. Já passaram pelo palco do projeto a jovem compositora e cantora de blues Cacá Magalhães, a cantora carioca Mãeana, ao lado do músico Bem Gil, além de referências da música baiana como a sambista Juliana Ribeiro e as cantoras Aiace, Manuela Rodrigues, Ana Barroso, Sandra Simões, Ana Paula Albuquerque, Juliana Leite, Angela Veloso e Priscila Magalhães. Passaram também os músicos Pedro de Rosa Morais e Estevam Dantas.
De acordo com Brenda Medeiros, o sonho de montar a feira contagiou um inúmeras mulheres que se juntaram a pessoas de todos os gêneros e idades para levar adiante esse projeto. “Aqui vivemos uma história de um bando de mulheres que se multiplica, que cria novas formas a cada edição. Que existe, resiste e sobrevive mantendo a coragem e alegria como guias dessa jornada que não seria tão forte e bonita se não estivéssemos juntos e juntas em bando”, ressalta.
Confira a programação:
11h30
Aula de alongamento com Melissa Rios
14h
Vivências Brincantes com brinquedos sustentáveis com Lu Pereira
14h30 às 18h
Oficinas de Realidade Virtual e Jogos Tecnológicos do Projeto Portas Abertas do Goethe (Caneta 3D, Arena de Robôs, Crie seu Bottons, Jogos virtuais com óculos VR)
Vivência no espaço Maker
Jardim de projetos interativos
Projeto Viver Melhor com oficina de borboletas com garrafas pet
17h30
Show de Priscila Magalhães – tributo à Gal Costa
11h30
Aula de Yoga com Ju Barrena
14h
Vivências Brincantes com brinquedos sustentáveis com Lu Pereira
14h30 às 18h
Oficinas de Realidade Virtual e Jogos Tecnológicos do Projeto Portas Abertas do Goethe (Caneta 3D, Arena de Robôs, Crie seu Bottons, Jogos virtuais com óculos VR)
Vivência no espaço Maker
Jardim de projetos interativos
Projeto Viver Melhor com oficina de borboletas com garrafas pet
15h
Roda de conversa "Liberdade feminina, precisamos falar sobre"
16h30
Performance Dance Alquimia com Daniela Augusto
17h30
Show de Pedro de Rosa Morais cantando clássico do samba