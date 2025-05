CRIME

Blogueira é morta no meio de tiroteio em Águas Claras

Emily Paiva da Silva Sousa foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Uma blogueira conhecida como Mily Muniz morreu após ser baleada durante um tiroteio no bairro de Águas Claras, em Salvador, na noite de terça-feira (13). A vítima, que foi identificada formalmente como Emily Paiva da Silva Souza e tinha 21 anos, chegou a ser socorrida, mas acabou não resistindo aos ferimentos. >

Nas redes sociais, pessoas próximas lamentaram a morte de blogueira. “Difícil acreditar, viu. Tão nova, alegre e cheia de vida. Que papai do céu te coloque em um bom lugar, menina”, comentou uma mulher em uma publicação de Mily. “Outra que nem você a gente não acha nunca mais”, lamentou outra. >

A morte de Mily foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA). De acordo com a corporação, agentes do 22º Batalhão (BPM) foram acionados para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo em Águas Claras. No local, a vítima foi encontrada ao solo ferida. Os próprios policiais a socorreram para o Hospital Eládio Lasserre, onde o óbito foi constatado. >